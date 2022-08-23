Туристический потенциал Казахстана представили в Пекине

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Цифровая выставка «Голограмма Шелкового пути: цифровой туризм в Казахстан – технологии расширяют возможности» открылась во вторник в Пекине, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В своем видеовыступлении министр культуры и спорта РК Даурен Абаев отметил, что выставка позволит поближе познакомиться с туристическими направлениями, культурой, традицией и историей Казахстана.

Посол РК в КНР Шахрат Нурышев проинформировал гостей и посетителей выставки о туристическом потенциале Казахстана, подчеркнув, что в нашей стране представлены как экологический, так и культурный, познавательный, спортивный виды туризма.

После официальной части мероприятия, посетителям показали и рассказали о всех перспективных видах туризма Казахстана. В завершении состоялась концертная программа.

Выставка проходит в инновационном центре «Чжунгуанцун» на территории столичного парка Шоуган. В мероприятии приняли участие представители министерств и ведомств КНР, Секретариата ШОС.

Как ранее сообщалось, с 8 июля 2022 года Казахстан открыл в одностороннем порядке безвизовый режим для граждан Индии, Ирана и Китая.

В настоящее время возвращен безвизовый режим для более чем 70 стран. При этом список безвизовых стран в Казахстане планируют увеличить до 100.