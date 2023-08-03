Туристический потенциал Алматы презентовали в Ташкенте

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Роуд-шоу с представлением туристских возможностей Алматы прошло в столице Узбекистана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Посол Казахстана в Узбекистане Бейбут Атамкулов в приветственной речи отметил, что туризм является одной из важных составляющих экономического роста двух стран и культурного сплочения казахского и узбекского народов. Для освоения огромного незадействованного потенциала необходимо налаживание прямых коммуникационных связей между представителями туристической сферы двух стран.

«Сегодня эта площадка организована для того, чтобы узбекистанские компании могли лучше узнать о туристическом потенциале Казахстана. Алматы особенно придется по вкусу туристам, любящим познавательно-культурный, экологический туризм, сакральный отдых и бизнес-туризм. Например, многих узбекистанцев интересует такое направление как «туризм выходного дня», это и шопинг-туризм, гастрономический туризм, медицинский туризм, горный туризм. Я уверен, что вы как специалисты сможете совместно выстроить тот или иной туристический пакет и предоставить его желающим гражданам», - сказал Бейбут Атамкулов.

Руководитель отдела продвижения туризма акимата г. Алматы Еркебулан Абихан представил гостям мероприятия презентацию туристско-инвестиционного потенциала южной столицы, являющейся финансовым, экономическим, культурным и молодежным центром страны.

«Мы решили провести это мероприятие в Ташкенте, потому что интерес туристов из Узбекистана постоянно растет. Только в первом полугодии этого года Алматы посетили почти 120 тысяч иностранных туристов, из которых 18 тысяч – это гости из Узбекистана. Сегодня состоялась встреча с коллегами из туриндустрии узбекской столицы. Мы планируем заинтересовать наших узбекских коллег принять участие в гастрономических, экологических, горных фестивалях, гостиничных форумах и других культурно-массовых мероприятиях для ознакомления с туристическим потенциалом Алматы, что в свою очередь будет способствовать увеличению потока туристов», - сказал в интервью журналистам Еркебулан Абихан.

В рамках роуд-шоу представители сферы туризма Казахстана и Узбекистана на встречах формата В2В обменялись мнениями по актуальным вопросам расширения сотрудничества и обсудили механизмы взаимодействия по разработке и продвижению совместных туристских продуктов.

«Казахстан наш ближайший сосед, с которым нас исторически связывает общая культура очень понятная для нас. Наша компания уже более 15 лет на рынке туриндустрии, и мы регулярно организовываем туры по Узбекистану для казахстанских гостей, и, в частности, из города Алматы. Сегодня в ходе презентации мы увидели фантастические места, вызывающее желание поскорее посетить Алматы. Теперь мы планируем расширить туристические туры для узбекистанцев в рамках гастрономического, экологического, горного, историко-культурного туризма. Сегодняшнее мероприятие открывает двери для узбекских туроператоров, и мы надеемся на установление долгосрочного и эффективного сотрудничества с нашими казахстанскими коллегами» - отметила Назима Юзуфбекова, представитель туристической компании Nasibtour.