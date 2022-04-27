Туристический пакет на $1 тыс. для иностранцев разработают в Ташкенте

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В столице Узбекистана для привлечения иностранных туристов сформируют пакет туристических услуг на «1000 долларов». Соответствующее поручение хокиму Ташкента дал президент Шавкат Мирзиёев на совещании по развитию туризма, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Узбекистана.

«Поставлена задача - реализовать отдельную программу по привлечению иностранных туристов в Ташкент минимум на 3 дня и предоставлению «пакета услуг на 1 тысячу долларов», - сказал президент Узбекистана.

Для привлечения туристов планируется организовать круглогодичные аквапарки, аттракционы и другие тематические парки; не менее 5 круглосуточных гастрономических и торговых улиц; живые концерты в ресторанах, отелях и общественных местах; шоу под открытым небом (танцевальные и музыкальные программы) и фестивали (цветов, мороженого, музыкальные, гастрономические).

«Благодаря этому есть возможность привлечь в столицу дополнительно 1 млн туристов», - подчеркнул Шавкат Мирзиёев.