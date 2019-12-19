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Туристический маршрут «По следам Тамерлана» открыли в Шымкенте

19 Декабря 2019 22:30
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Туристический маршрут «По следам Тамерлана» открыли в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В соответствии с Посланием Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Шымкенте в рамках организованного информационного тура открыт туристический маршрут «По следам Темирлана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации городского управления туризма, итогом информационного тура стало формирование единого туристского продукта 4-х соседних центрально-азиатских государств. Управлением прорабатывается вопрос создания единого маршрута «Новый Шелковый путь», совместно с Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областями. На сегодня рабочая группа в лице представителей акиматов указанных регионов протестировала дороги Жамбылской, Туркестанской областей и города Шымкента. До конца года пройдет тест-тур по Алматинской области. Кроме этого, в рамках проведенного информационного тура управлением туризма города Шымкента участниками тура создан туристический маршрут «По следам Тамерлана», включающий объекты Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Для повышения информационной доступности туристам управлением выпущены 60 тысяч буклетов на темы: «24 часа в Шымкенте», «По следам истории», «Шымкент - детям», более 77 тысяч туристских карт, 350 книг «Большая экскурсия по Шымкенту». Данные материалы размещены на объектах туристской индустрии города (гостиницы, ТРЦ, аэропорт) и периодически обновляются. В следующем году планируется выпуск рекламных материалов по нескольким направлениям: «Сакральные объекты Шымкента и Туркестанской области», «Туристские маршруты», «События города». Помимо этого планируется разработка иллюстрационной 3D-карты сакральных объектов, выпуск фотокниги и т.д. Автор: Айнур Акбаева







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Ключевые слова: Центральная Азия, Туризм, Шымкент,
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