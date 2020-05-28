Туристический бизнес ждет, когда уберут блокпосты – Дастан Рыспеков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Туристический бизнес Казахстана ждет, когда уберут блокпосты. Об этом заявил председатель Комитета индустрии туризма МКС РК Дастан Рыспеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«После отмены чрезвычайного положения мы все стали свидетелями ослабления карантинных мер. Постепенно начали свою работу многие сферы, в том числе и сфера туризма. Восстанавливается авиа- и ж/д сообщения между регионами. Хотя согласен, есть и ряд барьеров, по-прежнему не дающих полной возможности для работы. Среди особо ожидаемых послаблений турбизнес ждёт, когда уберут блокпосты. Решение данной проблемы скорее всего будет иметь место в ближайшем времени. Для этого мы все должны соблюдать карантинные меры», - сказал Дастан Рыспеков на брифинге в СЦК.

Он также добавил, что согласно постановлению главного санитарного врача №37 разрешена деятельность туроператоров и турагентств с соблюдением алгоритмов противоэпидемического режима в трудовом коллективе.