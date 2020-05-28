+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 22 °С
Алматы: 24 °С
USD 412.10 EUR 454.34
RUB 5.82 CNY 57.62
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Туристический бизнес ждет, когда уберут блокпосты – Дастан Рыспеков

28 Мая 2020 14:58
Поделиться:
Туристический бизнес ждет, когда уберут блокпосты – Дастан Рыспеков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Туристический бизнес Казахстана ждет, когда уберут блокпосты. Об этом заявил председатель Комитета индустрии туризма МКС РК Дастан Рыспеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«После отмены чрезвычайного положения мы все стали свидетелями ослабления карантинных мер. Постепенно начали свою работу многие сферы, в том числе и сфера туризма. Восстанавливается авиа- и ж/д сообщения между регионами. Хотя согласен, есть и ряд барьеров, по-прежнему не дающих полной возможности для работы. Среди особо ожидаемых послаблений турбизнес ждёт, когда уберут блокпосты. Решение данной проблемы скорее всего будет иметь место в ближайшем времени. Для этого мы все должны соблюдать карантинные меры», - сказал Дастан Рыспеков на брифинге в СЦК.

Он также добавил, что согласно постановлению главного санитарного врача №37 разрешена деятельность туроператоров и турагентств с соблюдением алгоритмов противоэпидемического режима в трудовом коллективе.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Туризм, Коронавирус,
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив