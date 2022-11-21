Туристические возможности Шымкента представили в Кыргызстане

21 Ноября 2022, 20:55

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Бишкеке для представителей туристического бизнеса Кыргызстана презентовано роуд-шоу о туристическом потенциале Шымкента, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Сотрудники акимата города Шымкента ознакомили участников мероприятия с достопримечательностями древнего города, его транспортно-логистическими и инвестиционными возможностями, природно-климатическими особенностями региона, рассказали об индустрии туризма и культурном наследии.

«Наша главная задача - связать туристические секторы двух стран для взаимного привлечения туристического потока в города Шымкент и Бишкек. На следующий год мы планируем проводить бесплатные информационные туры для туроператоров и турагентств Кыргызстана с целью подробного ознакомления с туристическим потенциалом Шымкента», - сообщил руководитель отдела развития туризма акимата г.Шымкент Азамат Нуримбетов.

В ходе роуд-шоу проведены B2B встречи между представителями туриндустрии Казахстана и Кыргызстана, а также заинтересованными сторонами подписаны меморандумы о сотрудничестве.

«Роуд-шоу является началом двусторонних отношений. Мы настроены очень оптимистично. У нас большая надежда на информационный тур в Шымкент, поскольку этот город обладает большим потенциалом, который раскрыт еще не полностью. Наши туристы едут в Ташкент по турпродукту «Шелковый Путь», трансфер от Бишкека до Ташкента длительный, и здесь Шымкент может сыграть свою роль как продолжение этого тура. Полагаю возможным охватить не только Шымкент, но и близлежащий Туркестан, а также древний Отрар. Думаю, в конечном итоге может выйти прекрасный турпродукт «Великого Шелкового Пути», - отметил в интервью Нурбек Сапаров, директор Кыргызской Ассоциации Туроператоров.