+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Туристические перелеты для детей по Казахстану стали бесплатными

2 Февраля 2022 19:56
Поделиться:
Туристические перелеты для детей по Казахстану стали бесплатными

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Перелеты для детей в рамках турпакета по Казахстану стали бесплатными. Информацию подтвердили в пресс-службе Министерства культуры и спорта РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Бали снова откроется для иностранных туристов
Увеличено число авиарейсов между Казахстаном и Кувейтом Сход 12 вагонов с пшеницей произошел в Карагандинской области Водитель погрузчика провалился в воду на островке в Семее

С 1 января вступил в силу закон «Об утверждении Правил субсидирования стоимости билета, включенного в туристский продукт, при воздушной перевозке несовершеннолетних пассажиров на территории Республики Казахстан».

«Согласно утвержденным Правилам субсидируются авиабилеты на несовершеннолетнего пассажира в составе туристского продукта, приобретенного у туроператора, осуществляющего деятельность в области внутреннего туризма», - отметили в пресс-службе Министерства культуры и спорта РК.

Реализация данной меры началась с 1 января текущего года.

По информации ведомства, на сегодняшний день заявки на субсидии от туроператоров в сфере внутреннего туризма не поступали.


Подписывайтесь на наш канал:

#Туризм   #Транспорт  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
Бали снова откроется для иностранных туристов
Увеличено число авиарейсов между Казахстаном и Кувейтом
Сход 12 вагонов с пшеницей произошел в Карагандинской области
Водитель погрузчика провалился в воду на островке в Семее
Популярное
1 Президент РК выразил благодарность Бауыржану Байбеку за работу на посту первого заместителя председателя «Nur Otan»
2 Факты продажи госмедклиник по заниженной стоимости озвучила депутат Дания Еспаева
3 Руководителя департамента по регулированию естественных монополий уволили в СКО
4 Новый Аким Алматы приостановил все виды точечных застроек в городе
5 Изменение системы госзакупок необходимо начинать с правильного бюджетного планирования – Айдос Сарым
6 Парламент принял поправки в конституционные законы, касающиеся Елбасы
Читайте также
Когда утвердят новые ставки утильсбора по автобилям и сельхозтехнике в РК
Водитель погрузчика провалился в воду на островке в Семее
Президент РК выразил благодарность Бауыржану Байбеку за работу на посту первого заместителя председателя «Nur Otan»
Факты продажи госмедклиник по заниженной стоимости озвучила депутат Дания Еспаева
Руководителя департамента по регулированию естественных монополий уволили в СКО
Новый Аким Алматы приостановил все виды точечных застроек в городе
Изменение системы госзакупок необходимо начинать с правильного бюджетного планирования – Айдос Сарым
Парламент принял поправки в конституционные законы, касающиеся Елбасы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив