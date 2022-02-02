Туристические перелеты для детей по Казахстану стали бесплатными
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Перелеты для детей в рамках турпакета по Казахстану стали бесплатными. Информацию подтвердили в пресс-службе Министерства культуры и спорта РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
С 1 января вступил в силу закон «Об утверждении Правил субсидирования стоимости билета, включенного в туристский продукт, при воздушной перевозке несовершеннолетних пассажиров на территории Республики Казахстан».
«Согласно утвержденным Правилам субсидируются авиабилеты на несовершеннолетнего пассажира в составе туристского продукта, приобретенного у туроператора, осуществляющего деятельность в области внутреннего туризма», - отметили в пресс-службе Министерства культуры и спорта РК.
Реализация данной меры началась с 1 января текущего года.
По информации ведомства, на сегодняшний день заявки на субсидии от туроператоров в сфере внутреннего туризма не поступали.
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