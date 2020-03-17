Туристические объекты Алматинской области временно закрыли для посещения

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области в связи с введенным в стране чрезвычайным положением временно закрыли все туристические объекты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом на своей странице в социальных сетях сообщила руководитель управления туризма региона Жанар Алчимбаева на своей странице в Facebook.

«Все туристские объекты Алматинской области будут временно закрыты для посещения. Туристским фирмам рекомендуется закрыть продажи туров и принять соответствующие меры. Прошу отнестись с пониманием, это временная мера для минимизации рисков распространения короновируса», - говорится в сообщении главы профильного ведомства.