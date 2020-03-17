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Туристические объекты Алматинской области временно закрыли для посещения

17 Марта 2020 13:57
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Туристические объекты Алматинской области временно закрыли для посещения

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области в связи с введенным в стране чрезвычайным положением временно закрыли все туристические объекты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Об этом на своей странице в социальных сетях сообщила руководитель управления туризма региона Жанар Алчимбаева на своей странице в Facebook.

«Все туристские объекты Алматинской области будут временно закрыты для посещения. Туристским фирмам рекомендуется закрыть продажи туров и принять соответствующие меры. Прошу отнестись с пониманием, это временная мера для минимизации рисков распространения короновируса», - говорится в сообщении главы профильного ведомства.


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Ключевые слова: Алматинская область, Туризм, Безопасность, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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Автор:

Хасан Еспанов

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