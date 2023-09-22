Туристы оказались в ловушке из-за дипломатического скандала между Канадой и Индией

Звонки не перестают поступать в одну из туристических компаний в Ванкувере с тех пор, как Индия объявила, что приостанавливает услуги оформления виз для канадских граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Те, кто планирует путешествовать в ближайшие месяцы, обеспокоены тем, как запрет повлияет на них, - сказал работник компании Explore India, которая организует туры в Канаде, Радхика Шарма.

По ее словам, запрет не затронет туристов, у которых есть визы, «но люди, которые еще не подали заявку, мы не уверены, получат они ее или нет».

Проблемы с поездками туристов входят в число многих вопросов, возникших после заявления Индии в четверг о приостановлении оформлении виз для канадских граждан, ссылаясь на соображения безопасности ее сотрудников.

Этот шаг последовал за публичным обвинением премьер-министра Канады Джастина Трюдо в том, что Индия, возможно, стояла за убийством сикхского сепаратиста в Канаде. Индия назвала эти обвинения «абсурдными».

Канада входит в пятерку крупнейших стран-источников туристов в Индию: в 2021 году в стране побывало более 80 тысяч канадцев. Для многих из 1,86 миллиона жителей Канады индийского происхождения последствия визового запрета менее разрушительны, хотя некоторые говорят, что он вызвал вопросы об их будущем в стране.

Лица, имеющие индийское гражданство, такие как г-жа Шарма, по-прежнему могут свободно посещать Индию. То же самое могут сделать и канадские граждане, имеющие карту зарубежного гражданства Индии, которая дает гражданам Индии, живущим за пределами Индии, пожизненный въезд в страну.

Но г-жа Шарма, которая также учится в Канаде, сказала, что недавняя напряженность в отношениях между двумя странами заставила ее пересмотреть свои долгосрочные планы.

Многие студенты, которые планируют свое будущее и хотят получить постоянное место жительства в Канаде, чувствуют себя напряженными и переосмысливают свое решение, - сказала г-жа Шарма.

Она отметила, что обеспокоена тем, повлияет ли этот раскол на ее возможность оставаться в Канаде в ближайшие годы. Также обеспокоена тем, может ли это запретить ей посещать свою семью в Индии в будущем или наоборот.

В Канаде проживает большое индо-канадское население, имеющее глубокие связи с Индией. Канада является популярный страной среди индийцев, желающих учиться за границей, а жители Индии возглавляют список иммигрантов в Канаде.

На пресс-конференции в четверг Президент Канады Трюдо намекнул, что его страна не планирует принимать ответные меры аналогичным шагом в отношении виз, заявив, что он не собирался провоцировать Индию своими обвинениями.

Канадец индийского происхождения Хемант Шах, проживший в Канаде 49 лет, сказал, что больше всего его беспокоит влияние скандала на торговлю и деловые отношения.

В Индии работает много канадских компаний», — сказал г-н Шах, живущий в Виннипеге. - Если бы я занимался бизнесом (пострадал), я бы плакал.

Журналу Explore India г-жа Шарма сказала, что ей также поступают звонки от канадцев с визами, которых интересует вопрос, безопасно ли по-прежнему посещать Индию.

Она заверила людей, что, несмотря на любую политическую напряженность, индийцы готовы приветствовать туристов из Канады.

Радхика Шарма сказала, что чувствует себя в безопасности в Канаде, несмотря на то, что Индия выпустила рекомендации для своих граждан, призывающие к «крайней осторожности» при посещении этой североамериканской страны.