Туристам будут доплачивать за отдых на Тайване

АТЛАНТА. КАЗИНФОРМ - Несмотря на то, что мировой туризм восстанавливается быстрыми темпами, растущие цены на авиабилеты на дальние расстояния становятся проблемой для многих. Страны делают все возможное для привлечения огромного количества туристов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

К примеру, на острове Тайвань объявили о планах доплачивать туристам за отдых 165 долларов. Денежные вознаграждения также будут предложены туристическим группам, чтобы вызвать еще больший интерес к отдыху на острове.

В четверг было объявлено о том, что остров намерен привлечь шесть миллионов туристов в 2023 году, увеличив этот показатель вдвое в 2024 году. Как ожидается, до 2025 число туристов вырастет до 10 миллионов.

5000 тайваньских долларов (165 долларов США) готовы выплатить 500 000 туристам. 90 000 туристических групп смогут получить до 20 000 тайваньских долларов (658 долларов США).

Туристы смогут использовать эти деньги для покрытия своих расходов во время отдыха на Тайване, в том числе и на проживание.

Отмечается, что эти меры направлены на привлечение большего количества туристов из Японии, Южной Кореи, Юго-Восточной Азии, Гонконга и Макао, а также Европы и Америки.

Согласно статистике Тайваньского бюро туризма, в 2022 году Тайвань посетили чуть менее 900 000 человек, в основном это туристы из Вьетнама, Индонезии, Японии и США.

В 2019 году Тайвань привлек рекордное количество иностранных туристов - 11,8 миллионов. Остров снял ограничения на въезд туристов в октябре 2022 года.

Когда будет запущена программа поддержки туристов и как подать заявку на получение денег, пока не объявлено.

Фото: Annabelle Chih/Getty Images