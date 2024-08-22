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    02:20, 22 Август 2024 | GMT +6

    Туриста со сломанной ногой и рукой спасли в горах близ Алматы

    Горы Таулар
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    В МЧС сообщили о спасении туриста, который сломал ногу и руку во время подъема на пик Башута Заилийского Алатау, передает агентство Kazinform.

    Сообщение о туристе, пострадавшем в ущелье, поступило вечером. 21-летнему молодому человеку, упавшему на пике Башута Заилийского Алатау, требовалась транспортировка.

    Спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК, прибывшие на место, оказали первую помощь, наложив шины на поврежденные участки тела. Затем, используя альпинистское снаряжение и носилки, эвакуировали пострадавшего с высоты 3400 метров и передали сотрудникам скорой помощи.

    Теги:
    Туризм МЧС Горы Эвакуация Алматы
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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