Туриста, пропавшего в горах Алматы, нашли спасатели

Туриста, пропавшего в горах Алматы после выхода со стороны Шымбулака, нашли спасатели, передает Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

Мужчина отправился в горы 20 мая и должен был вернуться через два дня. Однако в назначенное время он не вышел на связь, а его телефон оказался вне зоны доступа. После этого близкие обратились за помощью.

На поиски были направлены спасатели РСС «Барыс» МЧС РК и Службы спасения ДЧС Алматы. Они поднялись на высоту 3200 метров и пешком обследовали склон в сторону пика Чимбулачка.

Пропавшего туриста обнаружили в ходе обследования маршрута. Медицинская помощь ему не потребовалась.

Спасатели обеспечили его безопасный спуск до высокогорного катка «Медеу» и передали близким.

В МЧС напомнили, что перед походом в горы необходимо сообщать родным точный маршрут и предполагаемое время возвращения.

