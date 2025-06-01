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    22:51, 31 Май 2025 | GMT +5

    Турист повредил двух терракотовых воинов в Китае

    Мужчина нанес повреждения разной степени древним глиняным статуям, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на The Guardian.

    Турист повредил двух терракотовых воинов в Китае
    Фото: Weibo и X

    В субботу власти Китая сообщили, что локальный турист перелез через ограждение и прыгнул в один из раскопов с терракотовыми воинами в Сиане, повредив две древние статуи.

    — 30-летний мужчина прибыл в музей, где хранится знаменитая терракотовая армия, в пятницу.  По данным полиции, он «перелез через перила и защитную сетку и прыгнул вниз». Согласно заявлению, мужчина страдает психическим заболеванием, и в настоящее время ведется расследование инцидента. Он «толкал и дергал» глиняные статуи, в результате чего две из них были «повреждены в разной степени». Нарушителя задержали сотрудники службы охраны, — говорится в материале The Guardian.

    Согласно данным музея, глубина раскопа, в который прыгнул мужчина, достигает 5,4 метра.

    Терракотовая армия, созданная примерно в 209 году до н.э. для охраны гробницы первого императора Китая, насчитывает около 8000 фигур и считается одним из важнейших археологических открытий страны, символом древнего китайского искусства и военного мастерства.

    Это одна из главных достопримечательностей Сианя — столицы северной провинции Шэньси. С 1987 года армия входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

    Сотрудник музея сообщил AFP в субботу, что экспозиция работает в обычном режиме.

    Теги:
    Китай ЮНЕСКО Мировые новости
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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