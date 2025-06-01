Турист повредил двух терракотовых воинов в Китае

В субботу власти Китая сообщили, что локальный турист перелез через ограждение и прыгнул в один из раскопов с терракотовыми воинами в Сиане, повредив две древние статуи.

— 30-летний мужчина прибыл в музей, где хранится знаменитая терракотовая армия, в пятницу. По данным полиции, он «перелез через перила и защитную сетку и прыгнул вниз». Согласно заявлению, мужчина страдает психическим заболеванием, и в настоящее время ведется расследование инцидента. Он «толкал и дергал» глиняные статуи, в результате чего две из них были «повреждены в разной степени». Нарушителя задержали сотрудники службы охраны, — говорится в материале The Guardian.

Согласно данным музея, глубина раскопа, в который прыгнул мужчина, достигает 5,4 метра.

Терракотовая армия, созданная примерно в 209 году до н.э. для охраны гробницы первого императора Китая, насчитывает около 8000 фигур и считается одним из важнейших археологических открытий страны, символом древнего китайского искусства и военного мастерства.

Это одна из главных достопримечательностей Сианя — столицы северной провинции Шэньси. С 1987 года армия входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сотрудник музея сообщил AFP в субботу, что экспозиция работает в обычном режиме.