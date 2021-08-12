Турист пострадал в результате падения в реку в Аксайском ущелье

АЛМАТЫ.КАЗИНФОРМ - 12 августа во время ежедневного рейдового патрулирования с целью недопущения гибели населения на водоемах, спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда обнаружили группу отдыхающих, которым требовалась помощь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ «РОСО МЧС РК».

Компания друзей отдыхала на площадке крутого и обрывистого склона. Один из мужчин случайно заснул недалеко от края и при попытке перевернуться сорвался вниз в реку Аксайка на камни. В результате падения получил открытую травму головы.

Заметив спасателей РОСО, туристы сообщили о происшествии. Пострадавший был немедленно осмотрен спасателем-медиком, на месте была оказана первая медицинская помощь. Мужчина находился в состоянии средней тяжести, с сильным кровотечением. Было принято решение в экстренном порядке транспортировать отдыхающего на оперативном транспорте в ближайшую больницу.

Мужчина был передан в 7 городскую больницу города Алматы.

Напомним, с начала купального сезона спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда осуществляют ежедневное рейдовое патрулирование на водоемах и вдоль русел горных рек. С отдыхающими проводятся профилактические беседы и раздаются информационные буклеты с правилами безопасного поведения на воде.