Турист получил год тюрьмы на Бали за оскорбление религиозного праздника

Суд на индонезийском курортном острове Бали приговорил швейцарского туриста к одному году тюремного заключения за оскорбление священного индуистского обряда, передает агентство Kazinform со ссылкой на АР .

26-летний Луциан Андрин Зграгген был признан виновным в нарушении нового уголовного кодекса Индонезии за размещение в социальных сетях сообщений о Дне молчания, когда людям предписано оставаться дома и настоятельно рекомендуется соблюдать тишину и медитировать.

Швейцарец был арестован после того, как опубликованное им видео вызвало массовое возмущение среди жителей Бали.

В нем он улыбался на камеру и описывал, как шел к пляжу во время празднования и хвастался, что нарушил ограничения, запрещающие жителям и гостям покидать свои дома или места проживания. В одном из видеороликов Зграгген назвал традицию «сумасшедшей» и использовал нецензурное выражение.

Эти публикации вызвали осуждение со стороны жителей Бали, которые сочли их неуважительными.

Суд установил, что он разместил сообщения даже после того, как сотрудники виллы, где он проживал, уведомили его об ограничениях.

— Действия подсудимого оскорбили балийский народ, нанесли удар по его вере и вызвали общественное негодование. — заявил судья Чокорда Путра Буди Пастима.

День молчания на Бали обычно приходится на март. В течение этого дня всемирно пляжи и улицы острова пустеют, за исключением специальных патрулей, призванных обеспечить соблюдение тишины. Аэропорт на Бали закрывается, а интернет отключается. Ограничения распространяются на всех, независимо от религии или национальности.

На суде Зграгген сказал, что не понимал истинного масштаба ограничений, действующих в День молчания, и не хотел оскорбить жителей Бали.

— Я глубоко сожалею о своем поступке и приношу извинения балийскому народу, — заявил он.

Ранее сообщалось, что Бали вводит запрет на строительство новых отелей и ресторанов.