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    13:57, 20 Февраль 2023 | GMT +6

    Турист погиб в результате нападения акулы на популярном пляже в Новой Каледонии

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    СИДНЕЙ. КАЗИНФОРМ - Акула загрызла австралийского туриста на глазах у перепуганных людей на популярном пляже города Нумеа в Новой Каледонии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

    По словам властей, 59-летний мужчина плавал примерно в 150 метрах от берега, когда на него напала акула. В результате нападения мужчина получил несовместимые с жизнью ранения ноги и руки.

    Сообщается, что это уже третье нападение акул возле пляжа Шато-Рояль за три недели.

    Проплывшие поблизости люди отвезли мужчину обратно на пляж, где его пытались реанимировать экстренные службы.

    Как сообщают местные СМИ, многие люди в то время находились в воде и стали свидетелями нападения, что вызвало панику.

    Власти закрыли большинство пляжей в этом районе и дали приказ отлавливать акул в близлежащих водах.

    29 января в этом же районе акула напала на 49-летнего мужчину, а через несколько дней на серфера.

    Новая Каледония (заморская территория Франции в западной части Тихого океана), расположенная к югу от Вануату, находится примерно в 1200 км к востоку от Австралии. Здесь проживает всего 270 000 человек. По данным музея естественной истории Флориды, Новая Каледония занимает 13-е место в мире по общему количеству нападений акул. Сотрудники музея ведут статистику нападений акул с 1958 года.


    Фото: GETTY IMAGES

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