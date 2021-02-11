Турист погиб при сходе снежной лавины в ВКО

РИДДЕР.КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане при сходе лавины погиб турист, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС РК.

В ведомстве сообщили, что 10 февраля группа туристов из шести человек катались на снегоходах в городе Риддере, в районе реки Ульба у горы «Сержинский белок». Неожиданно с горы сошла лавина и одного из отдыхающих придавило снежной массой.

«Незамедлительно на помощь вылетела группа сотрудников Оперативно Спасательного Отряда ДЧС ВКО на вертолете «Еврокоптер-145», включая кинологический расчет, вторая поисковая группа из пяти человек и одного кинологического расчета выдвинулась из Усть-Каменогорска на снегоходе и высокопроходимой технике, дополнительно задействованы спасатели из города Риддера и 4 волонтера на снегоходах», - прокомментировал официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Талгат Уали.

В 16:23 вертолет сделал вынужденную посадку по причине нулевой видимости, низкой облачности и осадков. В это же время на связь вышла группа туристов, которые сообщили, что дошли до вершины и извлекли тело мужчины 1979 года рождения из снежной массы. Туристы сообщили точные координаты своего нахождения, по которым на место происшествия на снегоходах добрались 4 волонтера и спасатели.

Спуск с горы был усложнен высотой снежного покрытия, густой растительностью, наступлением темноты, крутыми склонами и низкой температурой воздуха, в связи с чем транспортировку погибшего пришлось перенести на раннее утро. 11 февраля группа из 8 волонтеров, 2 спасателей и 1 эксперта-криминалиста полиции, а также трех туристов направилась в горы для проведения спуска тела погибшего.

Отметим, что спасатели ДЧС ВКО на протяжении нескольких дней заблаговременно предупреждали население о лавинной опасности в горах.