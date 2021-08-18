Тургусунская ГЭС в Восточно-Казахстанской области успешно введена в эксплуатацию

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - При финансовой поддержке АО «Банк развития Казахстана» (дочерняя структура Холдинга «Байтерек», Банк, БРК) закончено строительство малой гидроэлектростанции (ГЭС) на р. Тургусун в районе Алтай Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ».

Проект реализации строительства ГЭС осуществляется ТОО «Тургусун-1», мощность ГЭС составляет 24,9 МВт, запуск которой позволит сократить дефицит электроэнергии в регионе на 79,8 млн киловатт часов в год, а также уменьшить выбросы углекислого газа на 680 тонн в год.

В июле 2021 года был произведен коммерческий ввод в эксплуатацию Тургусунской гидроэлектростанции. Выработка электроэнергии в пользу покупателя (ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии») за июль месяц составила 2,3 млн кВтч.

Запуск Тургусунской ГЭС обеспечил собственным устойчивым энергоснабжением практически всю Восточно-Казахстанскую область, а также другие регионы страны согласно заключенному договору с РФЦ на покупку электроэнергии. За время строительства ГЭС, помимо основного гидроузла и водохранилища, удалось построить сопутствующие объекты инфраструктуры: подъездные дороги, линии электропередач, мосты – которые на сегодняшний день в значительной степени улучшили транспортное и информационное обеспечение региона и создали все условия для размещения энергоемких, экспортоориентированных производств. При реализации проекта использовались современные технические решения, соответствующие новейшим достижениям науки и техники в области проектирования гидроэлектростанций. По словам представителей ТОО «Тургусун-1», выбранная технология производства использует 100% казахстанское сырье - гидроэнергетический потенциал р. Тургусун.

«Запуск Тургусунской ГЭС полностью соответствует развитию зеленой электроэнергетики и является решением ряда экологических проблем в Казахстане, ведь ввод ГЭС в эксплуатацию – весомый вклад в сохранение окружающей среды, и в частности сокращение выбросов парниковых газов СО2», - отметил директор ТОО «Тургусун-1» Калаубек Баймуханбетов.

Общая стоимость проекта составляет 13,39 млрд тенге, при этом Банком Развития осуществлено структурирование сделки на сумму в размере 9,6 млрд тенге в следующем виде: 5 млрд в виде долгосрочного займа сроком на 12 лет предоставил Банк Развития, 3,6 млрд тенге в виде лизинга на приобретение оборудования предоставила дочерняя организация БРК - АО «Фонд развития промышленности», 1 млрд тенге в виде займа предоставили AOM Rail BV, а также DBK Equity Fund - дочерняя структура БРК управляемая АО «Казына Капитал Менеджмент». Остальные средства в размере 3,8 млрд тенге – собственное участие Заемщика. Проект реализуется в рамках второй пятилетки индустриализации.

«БРК - один из первых финансовых институтов в стране и регионе, начавший наращивать компетенции в финансировании проектов ВИЭ. Мы имеем достаточный опыт в структурировании зеленых проектов, и сейчас в отношении сделок по строительству СЭС и ВЭС, где технические и маркетинговые риски считаются невысокими, сокращен перечень предоставления документов для экспертизы, в частности исключена внешняя техническая оценка, чтобы сократить временные и материальные издержки как для инициаторов, так и для БРК. Мы рады, что совместными усилиями команды БРК и ТОО «Тургусун-1», работавшей над строительством Тургусунской ГЭС, сегодня удалось успешно ввести в эксплуатацию ГЭС, а значит в значительной степени увеличить долю ВИЭ в энергобалансе страны», - отметил заместитель Председателя Правления АО БРК по кредитной деятельности Думан Аубакиров.

Всего в процессе строительства Тургусунской ГЭС были заняты порядка 500 человек, которые работали в труднодоступных местах и при экстремальных погодных условиях, к примеру температура воздуха в зимний период достигала 42-х градусов мороза. При этом сейчас ее управление полностью автоматизировано. Текущий штат работников составляет 20 человек.

Отметим, на текущий момент в Восточно-Казахстанской области функционируют три крупнейших в стране гидроэлектростанций - Шульбинская, Бухтарминская и Усть-Каменогорская, эксплуатация которых в целях электроснабжения области доказала высокую эффективность и рентабельность. По мнениям экспертов, основными преимуществами ГЭС являются независимость от конъюнктуры цен на топливо, длительный срок эксплуатации, возобновляемость основного ресурса, низкая себестоимость и экологичность.