28 Августа 2022 20:30

Турфирма в Атырау обманула более 50 человек

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Полицией проводится расследование в отношении туристической фирмы в Атырау, обманувшей более 50 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В отношении турагентства «Infinity Travel M« зарегистрировано пока 18 заявлений. Все пострадавшие признаны и допрошены в качестве потерпевших. Согласно сведениям, директор этой турфирмы находится в городе Алматы на лечении. Следствие начато. Расследование проводится по ст.190 ч.3 п.3 УК РК. Иная информация не подлежит распространению», - сообщили в департаменте полиции Атырауской области.

Фактически, как утверждают пострадавшие, обманутых туристической фирмой «Infinity Travel M» более 50 человек. Люди жалуются, что купили путевки в Турцию, Египет, Грузию, но теперь придется остаться дома, да еще и без денег. По словам несостоявшихся туристов, фирма «Infinity Travel M» в общей сложности должна вернуть им около 100 миллионов тенге.

«26 августа моему супругу позвонила туроператор Светлана и сказала, что нужно срочно подъехать в офис. Сорвавшись с работы, он поехал в офис, где турагент сообщила ему неприятную новость, что директор турагентства Марта Нам не оплатила путевки и не выходит на связь. В этот момент в офисе турагентства уже были и другие люди, которые столкнулись с такими же неприятностями. Сегодня мы создали чат Whatsapp, нас там порядка 30 человек, плюс каждый из них собирался на отдых с детьми», - говорит одна из жительниц города А.С.

Она вместе семьей должна была вылететь из Атырау на отдых в Египет 31 августа, стоимость путевки обошлась более чем в 1 млн 500 тыс. тенге.

Туристическая фирма не новичок на рынке оказания услуг. Работает с 2018 года.

«Мы обратились в это турагентство, потому что в октябре 2021 года уже брали путевку через них. Отдохнули отлично, никто не думал, что так произойдет. Сотрудницы турагентства говорят, что ничего не знают, мол, директор просто не выходит на связь», - говорит еще одна пострадавшая.

В настоящее время турфирма приостановила работу. Хозяйку «Infinity Travel M» ищут сотрудники и полицейские.