Турецкий истребитель пятого поколения «KAAN» совершил первый полет

Истребитель пятого поколения «KAAN» турецкого производства успешно совершил своей первый полет, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

В рамках выполнения первого полета самолет взлетел с авиабазы Мюртед близ Анкары и после недолгого тестового полета вернулся на аэродром. С самолетом «KAAN» Турция войдет в пятерку стран-производителей самолета пятого поколения.

Благодаря интеграции вооружения нового поколения «KAAN» сможет наносить высокоточные удары на сверхзвуковой скорости. Системы искусственного интеллекта и поддержка нейронных сетей обеспечат самолету дополнительную мощь.

В рамках реализации программы «KAAN» в Турции будет создан один из немногих в мире крупный летно-испытательный центр тестирования бортового оборудования в условиях влияния молнии, а также тестирования видимости самолета в зоне радиолокационного наблюдения.