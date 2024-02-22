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    16:30, 22 Февраль 2024 | GMT +6

    Турецкий истребитель пятого поколения «KAAN» совершил первый полет

    турция, истребитель
    Фото: кадр из видео

    Истребитель пятого поколения «KAAN» турецкого производства успешно совершил своей первый полет, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    В рамках выполнения первого полета самолет взлетел с авиабазы Мюртед близ Анкары и после недолгого тестового полета вернулся на аэродром. С самолетом «KAAN» Турция войдет в пятерку стран-производителей самолета пятого поколения.

    Благодаря интеграции вооружения нового поколения «KAAN» сможет наносить высокоточные удары на сверхзвуковой скорости. Системы искусственного интеллекта и поддержка нейронных сетей обеспечат самолету дополнительную мощь.

    В рамках реализации программы «KAAN» в Турции будет создан один из немногих в мире крупный летно-испытательный центр тестирования бортового оборудования в условиях влияния молнии, а также тестирования видимости самолета в зоне радиолокационного наблюдения.

    Теги:
    Самолет Турция Авиация Видео Мировые новости
    Акжигит Чукубаев
    Автор
    Акжигит Чукубаев
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