Турецкий инвестор активно помогает пострадавшим от паводков в Казахстане

Паводковая ситуация находится на особом контроле Главы Государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Глава Государства призвал бизнес «помочь в этот ответственный и нелегкий момент, не оставаться в стороне и протянуть руку помощи всем тем, кого коснулась данная беда», передает агентство Kazinform.

Текущая ситуация в Казахстане в связи с паводками сплотила не только местных жителей и казахстанских предпринимателей, но и зарубежных бизнесменов.

Турецкий инвестор Хусейн Арслан — Председатель Совета Директоров YDA GROUP, являющейся одной из крупнейших строительных компании в Турции, также не остался в стороне.

— Мы очень огорчены произошедшим и выражаем искренние сопереживания и поддержку семьям, родным и близким, кого коснулась это трагедия. Казахстан — это моя вторая родина и мне действительно очень тяжело видеть, как жители этой мирной и прекрасной страны теряют свое жилье, свое хозяйство, свой заработок. Далеко не каждый, к сожалению, может самостоятельно справиться с бедой, порой людям просто необходима чья-то помощь, чья-то рука, — поддержал казахстанцев турецкий бизнесмен Хусейн Арслан.

Так, в города Петропавловск и Костанай были отправлены 8 грузовиков с гуманитарной помощью, общим весом 160 тонн (продукты питания, товары первой необходимости и питьевая вода).

Фото: YDA GROUP

Фото: YDA GROUP

Вместе с тем, через город Актау была направлена гуманитарная помощь для пострадавших в Западном Казахстане посредством провизии и товаров первой необходимости.

Всего было направлено 20 тонн провизии и 140 000 литров питьевой воды.

Кроме того, YDA GROUP на безвозмездной основе, предоставит комфортабельные модульные дома общей стоимостью 600 000 000 тенге, изготовленные на своем многофункциональном заводе в Астане, специально для Северо-Казахстанской области.

Фото: YDA GROUP

Помимо вышеперечисленного, хочется отметить не только незамедлительное и активное участие в помощи пострадавшим во время наводнения от YDA GROUP, но и помощь на систематической основе людям из социально-уязвимых слоев.

Компания YDA ежегодно выделяет 100 стипендий для студентов, обучающихся в Международном казахско-турецком университете имени Ходжа Ахмеда Яссауи, а также передает государству Детский реабилитационный центр для детей с особыми потребностями в городе Туркестан.

Компания на постоянной основе занимается доставкой продуктов малообеспеченным семьям каждую неделю по пятницам в городе Астана, а также другой благотворительной помощью.