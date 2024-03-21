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    02:04, 21 Март 2024 | GMT +6

    Турецкие сериалы намерены завоевать китайский рынок

    Турецкие сериалы
    Фото: Анадолу

    Турецкие сериалы, которые ежегодно экспортируются примерно в 170 стран, намерены выйти на рынок Китая, самой густонаселенной страны мира. Об этом в беседе с «Анадолу» заявил председатель Комитета по вопросам сферы развлечений и культурных услуг при Ассоциации экспортеров услуг Фатих Аксой, передает агентство Kazinform. 

    — Турецкие сериалы вносят вклад не только в рост туризма, но и способствуют развитию других секторов, — считает Аксой.

    Он отметил, что турецкие сериалы пользуются большим спросом в странах Латинской Америки, Ближнего Востока и Восточной Европы, а также в тюркских республиках, в Африке, Азии, России, Испании и Португалии.

    — Следующая цель турецких сериалов — выход на китайский рынок, а значит, успех будет достигнут и там, — отметил Аксой.

    По его мнению, турецкий сериал может охватить 800 миллионов зрителей по всему миру.

    — Я должен сказать, что продажи сериалов заключаются в сезонах. Объем экспорта также варьируется в зависимости от страны и проекта. Есть экспортируемые по 100 тысяч долларов, а есть и по 300 тысяч долларов… Считаю, что такие сериалы как «Великолепный век» и «Запретный плод» приносят наибольший доход из-за большого количества серий и массовых продаж во многие страны. Я также считаю, что когда продается сериал с большим количеством серий, то достигается серьезный доход, — сказал Аксой.

    По его словам, турецкие сериалы также оказали позитивное воздействие на восприятие Турции.

    Теги:
    Турция Китай Новости кино Мировые новости
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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