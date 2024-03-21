Турецкие сериалы намерены завоевать китайский рынок

Турецкие сериалы, которые ежегодно экспортируются примерно в 170 стран, намерены выйти на рынок Китая, самой густонаселенной страны мира. Об этом в беседе с «Анадолу» заявил председатель Комитета по вопросам сферы развлечений и культурных услуг при Ассоциации экспортеров услуг Фатих Аксой, передает агентство Kazinform.

— Турецкие сериалы вносят вклад не только в рост туризма, но и способствуют развитию других секторов, — считает Аксой.

Он отметил, что турецкие сериалы пользуются большим спросом в странах Латинской Америки, Ближнего Востока и Восточной Европы, а также в тюркских республиках, в Африке, Азии, России, Испании и Португалии.

— Следующая цель турецких сериалов — выход на китайский рынок, а значит, успех будет достигнут и там, — отметил Аксой.

По его мнению, турецкий сериал может охватить 800 миллионов зрителей по всему миру.

— Я должен сказать, что продажи сериалов заключаются в сезонах. Объем экспорта также варьируется в зависимости от страны и проекта. Есть экспортируемые по 100 тысяч долларов, а есть и по 300 тысяч долларов… Считаю, что такие сериалы как «Великолепный век» и «Запретный плод» приносят наибольший доход из-за большого количества серий и массовых продаж во многие страны. Я также считаю, что когда продается сериал с большим количеством серий, то достигается серьезный доход, — сказал Аксой.

По его словам, турецкие сериалы также оказали позитивное воздействие на восприятие Турции.