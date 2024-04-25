РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:01, 24 Апрель 2024 | GMT +6

    Турецкие инвесторы построят парогазовую установку в Шымкенте

    Турецкие инвесторы построят парогазовую установку в Шымкенте
    Фото: пресс-служба акима Шымкента

    Аким города Шымкента Габит Сыздыкбеков и представители турецкой компании Aksa Energy во главе с Мурадом Юстел подписали меморандум о реализации проекта по строительству в городе парогазовой установки (ПГУ) мощностью до 500 МВт. Строительство начнется в ближайшее время, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акима города.

    Глава мегаполиса отметил, что ввод нового проекта положительно скажется на улучшении экологической ситуации в городе и осуществит дополнительные поступления в бюджет.

    Турецкие инвесторы построят парогазовую установку в Шымкенте
    Фото: пресс-служба акима Шымкента

    Он также подчеркнул, что реализация инвестиционного проекта, стоимостью около 700 млн долларов США направлена на обеспечение населения города качественной электрической и тепловой энергией, а также горячим водоснабжением. На период строительства будет создано свыше 1000 рабочих мест, а после запуска работой обеспечат более 200 местных жителей.

    Турецкие инвесторы построят парогазовую установку в Шымкенте
    Фото: пресс-служба акима Шымкента

    Габит Сыздыкбеков поблагодарил турецкую компанию за проявленный интерес к городу и прямые инвестиции в развитие энергокомплекса. Также он выразил готовность оказать всестороннюю поддержку в скорейшей реализации совместного проекта.

    Турецкие инвесторы построят парогазовую установку в Шымкенте
    Фото: пресс-служба акима Шымкента
    Теги:
    Электроэнергия Казахстан Турция Инвестиции Регионы Казахстана Шымкент Акимат Акимы
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!