Турецкие инвесторы построят парогазовую установку в Шымкенте

Аким города Шымкента Габит Сыздыкбеков и представители турецкой компании Aksa Energy во главе с Мурадом Юстел подписали меморандум о реализации проекта по строительству в городе парогазовой установки (ПГУ) мощностью до 500 МВт. Строительство начнется в ближайшее время, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акима города.

Глава мегаполиса отметил, что ввод нового проекта положительно скажется на улучшении экологической ситуации в городе и осуществит дополнительные поступления в бюджет.

Фото: пресс-служба акима Шымкента

Он также подчеркнул, что реализация инвестиционного проекта, стоимостью около 700 млн долларов США направлена на обеспечение населения города качественной электрической и тепловой энергией, а также горячим водоснабжением. На период строительства будет создано свыше 1000 рабочих мест, а после запуска работой обеспечат более 200 местных жителей.

Фото: пресс-служба акима Шымкента

Габит Сыздыкбеков поблагодарил турецкую компанию за проявленный интерес к городу и прямые инвестиции в развитие энергокомплекса. Также он выразил готовность оказать всестороннюю поддержку в скорейшей реализации совместного проекта.