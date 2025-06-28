Турецкая Plan-S запустила четыре IoT-спутника на орбиту

Глобальное покрытие интернета вещей (IoT) – это возможность подключать и управлять IoT-устройствами по всему миру, независимо от их местоположения, включая удаленные или труднодоступные районы. Это достигается с помощью спутниковой связи, которая обеспечивает постоянную передачу данных между устройствами и облачными платформами без привязки к наземной инфраструктуре.

Турецкая аэрокосмическая компания Plan-S совершила очередной шаг к созданию глобальной сети интернета вещей, успешно запустив четыре новых спутника на орбиту. Запуск был осуществлен с помощью ракеты-носителя SpaceX Falcon 9 в рамках миссии Transporter-14. Таким образом, общее количество активных спутников Plan-S достигло 17, из которых 12 являются коммерческими.

Фото: www.defenceturk.net

Эти спутники предназначены для сбора данных с устройств интернета вещей (IoT) практически в режиме реального времени, обеспечивая охват по всему земному шару. При этом компания предоставляет услуги в таких отраслях, как энергетика, сельское хозяйство, логистика и инфраструктура, помогая предприятиям эффективно управлять миллионами подключенных устройств.

Plan-S делает ставку на быстро развивающийся сектор космического интернета вещей и планирует развернуть сотни спутников к 2030 году, чтобы обеспечить по-настоящему глобальное покрытие. Такой амбициозный план делает ее одной из ключевых компаний в области космической IoT-связи на международной арене.

Развитие группировки спутников Plan-S способствует не только ускоренной цифровизации ключевых отраслей экономики, но и повышению устойчивости и эффективности глобальных цепочек поставок и инфраструктурных систем.

Фото: www.defenceturk.net

Ранее мы писали о том, что в рамках миссии Transporter-12 ракета Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела на орбиту первый спутник турецкой компании Fergani Space FGN-100-d1.

Позднее в эксплуатацию был введен первый отечественный спутник связи Türksat 6A.