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Турецкий сериал о Ходжа Ахмеде Ясауи покажут в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
7 Апреля 2021, 09:11
Турецкий сериал о Ходжа Ахмеде Ясауи покажут в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане покажут турецкий сериал о Ходже Ахмеде Ясауи. Такая договоренность была достигнута в ходе рабочего визита министра информации и общественного развития РК Аиды Балаевой в Турцию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Планируется, что премьера сериала о жизни Ходжа Ахмеда Ясауи состоится в одно время - как в Казахстане, так и в Турции.

Снятый турецкими кинематографистами этот сериал называется «Мавера». Мавера – в переводе с арабского означает невидимые грани существующего мира. Это слово использовалось в древнем языке Османлы. На казахский его можно перевести как: «тылсым әлем», «қарсы жақ», «басқа дүние».

Сценарий фильма режиссера Йуджела Худаверди очень привлекателен и полон интересных событий.

Сериал про Ясауи снят в новом формате. В нем рассказывается о неизвестных еще многим страницах истории и жизни Ходжа Ахмеда Ясауи. Поэтому этот телесериал должен вызвать большой интерес и у казахстанской публики.

Отметим, что в ходе визита министр информации и общественного развития Аида Балаева встретилась с председателем правления турецкой телерадиокомпании ТРТ Ибрахимом Ереном. В ходе беседы были затронуты вопросы углубления сотрудничества в телевизионной сфере, реализации совместных проектов.

По итогам встречи стороны договорились о съемке сериала о Коркыт ата, который является общей исторической личностью для всего тюркского мира. Кроме того телерадиокомпании Казахстана и Турции обсудили вопросы создания анимационных и познавательных фильмов для детей.

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