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Турецкий самолет подвергся обстрелу в Судане

Автор:  
Жанара Мухамедиярова
29 Апреля 2023, 20:00
Турецкий самолет подвергся обстрелу в Судане TRT Haber

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Министерство национальной обороны Турции сообщило, что два самолета С-130, в том числе самолет, отправившийся на эвакуацию и подвергшийся обстрелу из стрелкового оружия, благополучно покинули Судан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на trthaber.com.

В заявлении, сделанном на странице министерства в социальных сетях, говорилось о том, что самолет C-130, который направлялся в Вади-Сайдну для эвакуации граждан Турции в Судане, был обстрелян из стрелкового оружия. Но самолет благополучно приземлился, никто из личного состава не пострадал.

Вооруженные столкновения между суданской армией и военизированными Силами быстрой поддержки вспыхнули утром 15 апреля в столице Судана Хартуме и других городах.

Разногласия между армией и Силами быстрой поддержки по поводу реформы военной безопасности, предусматривающей «полноценное участие СБП в армии», за последние несколько месяцев переросли в острый конфликт.

Министерство здравоохранения Судана сообщило, что 512 человек были убиты и 4193 ранены в ходе столкновений между армией и СБП, которые начались с 15 апреля.


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