Турецкий народ обменивает доллары на лиры

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – После заявления турецкого президента Р.Эрдогана граждане страны обменяли более одного миллиарда долларов, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на председателя Ассоциации банков Турции Алпаслана Чакара.

В понедельник утром 1 доллар США продавался за 18,5 лир. В этот же день после окончания заседания кабмина лира подорожала до 13,5 за доллар. Это привело к восстановлению стоимости национальной валюты на более чем 30%. Сегодня же американский доллар продается за 12,55 лир. Подобное явление ранее не наблюдалось ни в одной экономике мира.

Мнение общественности по этому поводу имеют противоречия. Некоторые считают, что турецкая лира таким образом восстановит свои прежние позиции и придет к стабильности. Однако другая часть населения с этим не согласна. Они считают, что это временная иллюзия, и быстро дорожающая валюта имеет свойственную динамику.

Президент Турции Р.Эрдоган выступил в понедельник вечером. Во вторник граждане страны обменяли более одного миллиарда долларов.

Что в себя включают новые экономические меры?

«Подушка безопасности Эрдогана» для турецкой экономики состоит из нижеследующего списка:

- депозиты «по-турецки» – это увеличение вкладов в нацвалюте. Главная цель – посредством повышения спроса на турецкую лиру, понизить стоимость доллара в стране.

Турецкий президент сказал, что надеется на то, что граждане, у которых есть накопления в долларах, начнут переводить их в лиры, чтобы поддержать экономику страны.

«В случае, если прибыль от иностранной валюты окажется выше заработка по депозиту, то государством будет выплачиваться разница», - объясняет имеющуюся альтернативу глава государства.

Другие меры, которые должны повысить спрос на национальную валюту:

- удерживаемый налог в Турции с выплачиваемых компаниями дивидендов, будет сокращен с 15% до 10%;

- подоходный налог на инвестиции в лирах, выпущенные правительством, будет снижен с 10% до 0%;

- правительство будет направлять 30% (сейчас 25%) всех взносов работников частного сектора на необязательное пенсионное страхование.

После заявления Р.Эрдогана, лира стремительно растет. Сегодня в турецком парламенте, выступая перед депутатами, лидер Турции отметил, что новый пакет экономических мер уже приносит пользу стране.

По мнению главной оппозиционной партии Турции, данные меры считаются временными и рискованными для экономики страны.

«Они идут на рискованный шаг. Нельзя играть в азартные игры с казной государства. Эта «сокровищница» является результатом огромных усилий 84 миллионов граждан», — заявил лидер Народно-Республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу.

На сегодняшний день лира продолжает расти. Однако до какого времени это продолжится - неизвестно. Местные эксперты утверждают, что цены на товары, привязанные к доллару, снизятся в ближайшее время.



