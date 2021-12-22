+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 2 °С
USD 435.54 EUR 490.85
RUB 5.9 CNY 68.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Турецкий народ обменивает доллары на лиры

22 Декабря 2021 22:25
Поделиться:
Турецкий народ обменивает доллары на лиры

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – После заявления турецкого президента Р.Эрдогана граждане страны обменяли более одного миллиарда долларов, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на председателя Ассоциации банков Турции Алпаслана Чакара.

Новости по теме
Аскар Мамин провел заседание Национальной комиссии по модернизации
Алихан Смаилов провел заседание рабочей группы по развитию криптоиндустрии и блокчейн-технологий ВОЗ: Штамм «Омикрон» подтвержден в 106 странах мира Решить проблему с ростом цен на продукты в РК требуют депутаты

В понедельник утром 1 доллар США продавался за 18,5 лир. В этот же день после окончания заседания кабмина лира подорожала до 13,5 за доллар. Это привело к восстановлению стоимости национальной валюты на более чем 30%. Сегодня же американский доллар продается за 12,55 лир. Подобное явление ранее не наблюдалось ни в одной экономике мира.

Мнение общественности по этому поводу имеют противоречия. Некоторые считают, что турецкая лира таким образом восстановит свои прежние позиции и придет к стабильности. Однако другая часть населения с этим не согласна. Они считают, что это временная иллюзия, и быстро дорожающая валюта имеет свойственную динамику.

Президент Турции Р.Эрдоган выступил в понедельник вечером. Во вторник граждане страны обменяли более одного миллиарда долларов.

Что в себя включают новые экономические меры?

«Подушка безопасности Эрдогана» для турецкой экономики состоит из нижеследующего списка:

- депозиты «по-турецки» – это увеличение вкладов в нацвалюте. Главная цель – посредством повышения спроса на турецкую лиру, понизить стоимость доллара в стране.

Турецкий президент сказал, что надеется на то, что граждане, у которых есть накопления в долларах, начнут переводить их в лиры, чтобы поддержать экономику страны.

«В случае, если прибыль от иностранной валюты окажется выше заработка по депозиту, то государством будет выплачиваться разница», - объясняет имеющуюся альтернативу глава государства.

Другие меры, которые должны повысить спрос на национальную валюту:

- удерживаемый налог в Турции с выплачиваемых компаниями дивидендов, будет сокращен с 15% до 10%;

- подоходный налог на инвестиции в лирах, выпущенные правительством, будет снижен с 10% до 0%;

- правительство будет направлять 30% (сейчас 25%) всех взносов работников частного сектора на необязательное пенсионное страхование.

После заявления Р.Эрдогана, лира стремительно растет. Сегодня в турецком парламенте, выступая перед депутатами, лидер Турции отметил, что новый пакет экономических мер уже приносит пользу стране.

По мнению главной оппозиционной партии Турции, данные меры считаются временными и рискованными для экономики страны.

«Они идут на рискованный шаг. Нельзя играть в азартные игры с казной государства. Эта «сокровищница» является результатом огромных усилий 84 миллионов граждан», — заявил лидер Народно-Республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу.

На сегодняшний день лира продолжает расти. Однако до какого времени это продолжится - неизвестно. Местные эксперты утверждают, что цены на товары, привязанные к доллару, снизятся в ближайшее время.




Подписывайтесь на наш канал:

#Экономика   #Мировые новости  
Поделиться:

Автор:

Акжигит Чукубаев

Новости по теме
Аскар Мамин провел заседание Национальной комиссии по модернизации
Алихан Смаилов провел заседание рабочей группы по развитию криптоиндустрии и блокчейн-технологий
ВОЗ: Штамм «Омикрон» подтвержден в 106 странах мира
Решить проблему с ростом цен на продукты в РК требуют депутаты
Популярное
1 Озвучены договоренности Казахстана и России в случае возникновения военной угрозы
2 Геннадия Головкина исключили из мирового рейтинга
3 416 новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Казахстане
4 Жандос Буркитбаев прокомментировал свое назначение
5 У всех ревакцинированных «Спутником V» выявили антитела к штамму «Омикрон»
6 Назван гарантированный гонорар Жанибека Алимханулы за бой с чемпионом мира
Читайте также
Что предусматривает проект «Бюджет народного участия»
Алихан Смаилов провел заседание рабочей группы по развитию криптоиндустрии и блокчейн-технологий
Озвучены договоренности Казахстана и России в случае возникновения военной угрозы
Геннадия Головкина исключили из мирового рейтинга
416 новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Казахстане
Жандос Буркитбаев прокомментировал свое назначение
У всех ревакцинированных «Спутником V» выявили антитела к штамму «Омикрон»
Назван гарантированный гонорар Жанибека Алимханулы за бой с чемпионом мира
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив