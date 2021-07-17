Турецкий кардиолог прооперировал в Нур-Султане пятерых пациентов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Центре Сердца прошел мастер-класс с участием кардиолога-электрофизиолога Городской больницы Анкары (Турция), профессора, доктора Серкан Чай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Центра.

Мастер-класс проходил 12-13 июля 2021 года по имплантации электрокардиостимулятора селективно в область пучка Гиса у пациентов с брадикардией.

Сердце человека - это уникальный орган, который снабжает кровью весь организм. Для этого сердце создает свой ритм, который передается по проводящим путям. К сожалению, эти пути могут работать неправильно, создавая нерегулярный, быстрый или медленный ритмы. В случае пациентов с брадикардией ритм сердца - замедленный. Одной из причин брадикардии может быть блокада путей. Поэтому пациентам могут имплантировать электрокардиостимулятор, который сможет контролировать ритм сердца, обходя блокаду.

«В рамках мастер-класса было прооперировано 5 пациентов, - рассказывает заведующий отделением интервенционной аритмологии Центра Сердца Аян Абдрахманов. - Одним из пациентов был 11-летний ребенок с арестом синусового узла и синкопе. Все операции прошли успешно, пациенты чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке».