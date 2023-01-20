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    Турецкий инвестор проявил интерес к строительству ТЭЦ в Кокшетау

    20 Января 2023, 08:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Перспективы запуска новых инвестиционных проектов в Казахстане обсудили Премьер-Министр РК Алихан Смаилов и исполняющий обязанности генерального директора турецкой компании «Гап Иншаат» Ченгель Азиз. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

    В ходе встречи Ченгель Азиз выразил заинтересованность компании расширить свои инвестиции в республике. В частности, по его словам, перспективным проектом является строительство ТЭЦ в городе Кокшетау.

    Премьер-Министр подчеркнул, что Турецкая Республика — важный стратегический партнер для Казахстана, поэтому Правительство приветствует реализацию новых взаимовыгодных проектов.

    При этом Алихан Смаилов добавил, что по проекту строительства ТЭЦ в Кокшетау на принципах прозрачности и конкурентности Министерство энергетики РК проводит открытый тендер, в котором могут принять участие все потенциальные инвесторы.

    В свою очередь Ченгель Азиз заявил о готовности участвовать в тендере.

    Согласно разработанному технико-экономическому обоснованию, электрическая мощность новой ТЭЦ в Кокшетау составит 240 МВт, тепловая – 520 Гкал/ч. Финансирование проекта будет осуществлено за счет средств инвестора — победителя тендера.

    Компания «Гап Иншаат», головной офис которой находится в Стамбуле, была создана в 1996 году. Компания специализируется на создании различных инфраструктурных проектов «под ключ». В настоящее время «Гап Иншаат» ведет проекты в таких странах, как Турция, Туркменистан, Ирак, Катар, Саудовская Аравия и др.


    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Правительство РК Инвестпроекты Акмолинская область Строительство Турция Инвестиции
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