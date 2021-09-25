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Турецкий и российский сухогрузы столкнулись на Босфоре

Редактор:  
Гульмира Байзакова
25 Сентября 2021, 21:00
Турецкий и российский сухогрузы столкнулись на Босфоре

СТАМБУЛ. АНАДОЛУ- КАЗИНФОРМ - У берегов стамбульского района Йеникёй столкнулись сухогрузы под флагами Турции и России. Оба судна пришвартованы к берегам района Бююкдере. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

Согласно сообщению у правления береговой полиции Турции , 90-метровый турецкий сухогруз Tahsin İmamoğlu направлялся из провинции Коджаэли в промышленный порт Карадениз Эрегли на побережье Черного моря.

Российский сухогруз Rusich 10 (128 метров) плыл из района Гемлик провинции Бурса в Россию.

К месту происшествия были направлены катера KIYEM-5, KEGM-3, KURTARMA-11 и 14 буксировочных судов.

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