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Турецкий город Нурдагы, разрушенный землетрясением, полностью снесут

13 Февраля 2023, 21:14
Турецкий город Нурдагы, разрушенный землетрясением, полностью снесут

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Город Нурдагы в турецкой провинции Газиантеп, сильно пострадавший в результате землетрясения, будет полностью снесен и отстроен заново. Об этом сообщил губернатор провинции Осман Бильгин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на haberglobal.com.tr.

На 8-й день землетрясения было заявлено, что сто процентов территории города будет снесено, а затем город отсроят заново. А пока в Нурдагы продолжается устранение последствий землетрясения, уборка мусора и поисково-спасательные работы.

«Все наши команды работают вместе. Все они внесли большой вклад. Пока в Турции есть это единство и целостность, мы преодолеем эти бедствия как можно скорее, с позволения Аллаха. Мы потеряли много жизней», — сказал Осман Бильгин.


Фото: iStock


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