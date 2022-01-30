Турецкий эксперт: Новые решения сегодняшнего руководства Казахстана предвещают успех

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – Казахстан переживает важный период в своей истории. Внеочередной XXI съезд партии «Nur Otan», избрание нового председателя, внесение изменений в устав и состав Политического совета показывает серьезный настрой на планомерное развитие и движение вперед. Своим мнением по этому поводу с собственным корреспондентом МИА «Казинформ» поделился бывший проректор Международного казахско-турецкого университета имени Х.А.Ясави и член попечительского совета, а ныне исследователь и писатель Турции Фейзуллах Будак.

По мнению турецкого ученного, сейчас в Казахстане завершается последний основной этап безболезненной передачи власти нынешнему руководителю страны. Первый Президент Н.Назарбаев ушел с поста Главы государства по собственному желанию за полтора года до окончания полномочий. Этой инициативой он добился того, чтобы власть в Казахстане была передана менеджерам нового поколения стабильным и контролируемым путем, без хаоса и беспорядков.

- В Парламенте страны одобрили поправки по отмене пожизненного председательства Елбасы Н.Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана. Что вы можете сказать об этом?

- В этом контексте в Казахстане проделана историческая работа. Передача власти осуществлена успешно и на сегодняшний день в двоевластии страна не нуждается. Можно сказать, что теперь это может навредить стабильности в стране и вызвать проблемы на пути планомерного развития. Работа по контролируемой передаче правления государством проделана правильно. Сейчас у Н.Назарбаева нет государственных полномочий, но его опыт и знания все же на службе народа. Казахстан в полной мере может воспользоваться этим. Если быть откровенным, в 2019 году для всех было очевидным и понятным то, что именно Н.Назарбаев будет переизбран на очередной срок. Но этого не произошло. Этими действиями Н.Назарбаев показал миру большой урок демократии. Он сделал так, чтобы управление страной постепенно переходило к новому поколению менеджеров, не вызывая при этом негативных последствий.

- В Казахстане состоялся съезд политической партии «NurOtan». Председателем был избран Президент К.Токаев. Что Вы думаете об этом? Какие будут оценки происходящему?

- Согласно политическим традициям в Казахстане, президент является лидером правящей партии и именно поэтому Н.Назарбаев предложил на эту позицию кандидатуру К.Токаева. К сожалению, указанная смена председателя произошла после неприятных январских событий в стране, что непроизвольно ассоциируется с вынужденными мерами. Безусловно, с конфликтом или без него это должно было произойти, чего добилось на сегодняшний день руководство страны.

Заявление К.Токаева о том, что до конца этого года он покинет пост председателя партии, является хорошей новостью для Казахстана. Как правило, главы государств являются гарантами единства и согласия в стране. По этой причине для такой категории лиц правильнее быть беспристрастным ко всему народу, а не только к какой-то определенной политической силе.

Такое отношение, несомненно, пойдет на пользу Казахстану. Партийные интересы не должны идти вразрез с интересами нации, страны и государства в целом. Демократическая обстановка и беспристрастность президента создадут для этого наиболее подходящую почву. Лучше знать наверняка, каким будет будущее правящей партии без председательства в ней президента страны.

- Как считаете, какое будущее ждет партию «NurOtan»?

- Сегодня все политические силы в Казахстане могут выдвинуть свои планы и программы для развития государства. Имеется хорошая возможность показать на практике свои благие намерения. Народ, в свою очередь, сам выберет подходящее для себя решение. В результате Казахстан будет иметь от этого только пользу. Разве не этого желает нынешняя правящая партия?

В последнее время Казахстан пережил тяжелые времена и сумел достойно выйти из ситуации. Народ страны набрался опыта. Не зря З.Бжезинский в своем труде «Великая шахматная доска» определяет Казахстан как «Щит Евразии». Однако Казахстан стал не только географическим щитом, но и лидером в регионе. Страна демонстрирует успешное развитие уже на протяжении тридцати лет.

- Как думаете, что ждет Казахстан отныне? Будут ли кардинальные изменения?

- Я верю, что Казахстан выйдет из этих трудных дней с большим жизненным опытом и сделает более основательные шаги в будущее, исправив некоторые ошибки прошлого. Сегодняшние новые решения руководства страны предвещают успех. При этом недовольство народа имеет место быть. Возражение с требованием справедливости - самое естественное право граждан, но те, кто использует эту возможность, чтобы восстать против государства и пытаются разрушить страну, обязательно должны быть наказаны. По этому поводу должен быть налажен диалог народа с государством. Уверен, что будут исправлены допущенные ранее ошибки и с этого момента Казахстан будет делать твердые шаги в будущее. Аман бол, Қазақстаным! Мәңгі жаса! Тек қана алға, Қазақстан!