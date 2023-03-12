Турецкие юристы собирают доказательства на месте разрушенных землетрясением домов

АНТАКЬЯ. КАЗИНФОРМ - Турецкие юристы на месте разрушенных в результате землетрясения домов собирают вещественные доказательства. Стихия, по последним официальным данным, унесла жизни почти 48 тысяч человек. Жертв могло быть меньше, заявляют власти, если бы при строительстве домов соблюдались установленные нормы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.,

«Мы - адвокаты, работаем в качестве волонтеров, чтобы в приоритетном порядке фотографировать здания, а также выявлять улики. Мы приезжаем сюда, делаем снимки, собираем образцы материалов, использованных при строительстве, и передаем их для архивирования в штаб-квартиру Коллегии адвокатов. Все это архивируется. На следующих этапах эти данные будут использоваться в качестве доказательной базы в судебном разбирательстве», - говорит адвокат Ахмет Кандемир.

В рамках расследования, которое проводится в отношении строительных подрядчиков, чьи здания должны были быть сейсмоустойчивыми, турецкая полиция задержала 269 подозреваемых.

6 февраля в Турции с эпицентром в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

Специалисты утверждают, что афтершоки будут продолжаться в регионе еще на протяжении полугода. Исследователь Франк Хугербитс из Нидерландов, предсказавший мощное землетрясение в Турции, предупредил о новых возможных катастрофах в начале марта.

7 марта в турецких провинциях Хатай, Кахраманмараш и Кайсери произошли три землетрясения.

Ущерб, нанесенный Турции произошедшими в феврале землетрясениями, может превысить $100 млрд. Об этом сообщила официальный представитель Программы развития ООН в Турции Луиза Винтон.