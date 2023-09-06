Турецкие ученые трансформируют углекислый газ в кислород в космосе
В ходе миссии, приуроченной к 100-летию Турецкой Республики, космонавту предстоит реализовать 13 различных экспериментов, подготовленных университетами и научно-исследовательскими институтами Турции.
По словам Хазнедароглу, цель проекта под названием «Микроводорослевые установки жизнеобеспечения для космических миссий» заключается в разработке системы жизнеобеспечения для проведения тестов на рост и выносливость в негравитационных условиях, изучении их метаболических изменений и определения способности производить кислород видами микроводорослей, адаптированными к суровой среде произрастания на Земле.
В проекте участвуют 8 ученых из Исследовательского центра Мраморного моря TÜBİTAK (TÜBİTAK MAM) и Стамбульского университета «Медениет». Поддержку в подготовке экспериментальной установки окажет Космический институт TÜBİTAK.
Координатором проекта является Берат Хазнедароглу.
Хазнедароглу и его команда определили 5 различных типов микроводорослей, которые будут отправлены в космос в рамках эксперимента. О проекте проинформированы первые турецкие космонавты – Альпер Гезеравчи и Тува Джихангир Атасевер.
В беседе с АА Хазнедароглу сообщил, что первые турецкие космические путешественники в рамках их 14-дневной миссии доставят на космическую станцию сконструированный участниками проекта блок фотосинтеза микроводорослей.
«Обогащенный в ходе эксперимента углекислый газ космической станции будет передан на фотосинтетическую установку микроводорослей. В этой установке мы специально отобрали и адаптировали к суровым условиям жизни и виды, которые мы выделили в Антарктиде во время 4-й турецкой арктической научно-исследовательской экспедиции. Мы будем изучать способность видов микроводорослей преобразовывать углекислый газ в кислород в течение 14 дней с помощью датчиков. В то же время планируем провести молекулярный анализ метаболических изменений микроводорослей в гравитационном режиме»,-рассказал он.
Хазнедароглу подчеркнул, что для предотвращения повреждения образцов во время экспедиции необходимы тесты на безопасность.
По его словам, как только они будут завершены, эксперимент будет готов к запуску.