Турецкие ученые трансформируют углекислый газ в кислород в космосе

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - В рамках проекта, который будет осуществлен во время первой пилотируемой космической миссии Турции, будут произведены опыты, направленные на изучение способности видов микроводорослей преобразовывать углекислый газ в кислород с помощью датчиков. Об этом «Анадолу» рассказал преподаватель Института экологических наук Университета Богазичи в Стамбуле Берат Хазнедароглу, передает МИА «Казинформ».

В ходе миссии, приуроченной к 100-летию Турецкой Республики, космонавту предстоит реализовать 13 различных экспериментов, подготовленных университетами и научно-исследовательскими институтами Турции.

По словам Хазнедароглу, цель проекта под названием «Микроводорослевые установки жизнеобеспечения для космических миссий» заключается в разработке системы жизнеобеспечения для проведения тестов на рост и выносливость в негравитационных условиях, изучении их метаболических изменений и определения способности производить кислород видами микроводорослей, адаптированными к суровой среде произрастания на Земле.

В проекте участвуют 8 ученых из Исследовательского центра Мраморного моря TÜBİTAK (TÜBİTAK MAM) и Стамбульского университета «Медениет». Поддержку в подготовке экспериментальной установки окажет Космический институт TÜBİTAK.

Координатором проекта является Берат Хазнедароглу.

Хазнедароглу и его команда определили 5 различных типов микроводорослей, которые будут отправлены в космос в рамках эксперимента. О проекте проинформированы первые турецкие космонавты – Альпер Гезеравчи и Тува Джихангир Атасевер.

В беседе с АА Хазнедароглу сообщил, что первые турецкие космические путешественники в рамках их 14-дневной миссии доставят на космическую станцию сконструированный участниками проекта блок фотосинтеза микроводорослей.

«Обогащенный в ходе эксперимента углекислый газ космической станции будет передан на фотосинтетическую установку микроводорослей. В этой установке мы специально отобрали и адаптировали к суровым условиям жизни и виды, которые мы выделили в Антарктиде во время 4-й турецкой арктической научно-исследовательской экспедиции. Мы будем изучать способность видов микроводорослей преобразовывать углекислый газ в кислород в течение 14 дней с помощью датчиков. В то же время планируем провести молекулярный анализ метаболических изменений микроводорослей в гравитационном режиме»,-рассказал он.

Хазнедароглу подчеркнул, что для предотвращения повреждения образцов во время экспедиции необходимы тесты на безопасность.

По его словам, как только они будут завершены, эксперимент будет готов к запуску.