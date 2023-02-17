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Турецкие фанаты поблагодарили спасателей Казахстана перед матчем Лиги Конференций

17 Февраля 2023, 10:02
Турецкие фанаты поблагодарили спасателей Казахстана перед матчем Лиги Конференций

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Перед домашним матчем против швейцарского «Базеля» в плей-офф Лиги Конференций фанаты турецкого футбольного клуба «Трабзонспора» поблагодарили спасателей, которые принимают участие в спасении людей и ликвидации последствий мощного землетрясения в Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Фанаты вывесили баннер. На нем нарисован спасатель с ребенком на руках, помогающий вытаскивать людей из-под завалов после землетрясения в Турции. На каске у спасателя изображены флаги разных стран, помогающих туркам справляться с последствиями страшной трагедии. Есть среди них и флаг Казахстана — сотрудники МЧС РК продолжают проводить поисково-спасательные работы в двух населенных пунктах Турции.

По последним данным число погибших от землетрясения в Турции превысило 36 тысяч человек.



Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил выделить миллион долларов на оказание экстренной помощи Турции. Глава государства также поручил Правительству направить дополнительную гумпомощь Турции в размере 55 тонн.

Казахстанцы тоже активно собирают гуманитарную помощь пострадавшим гражданам Турции. В Кахраманмараше начали устанавливать первые юрты, которые в помощь Турции отправил Казахстан.

6 февраля с эпицентром в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия.

Фото: sports.kz


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