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Турецкие банки внедряют российскую платежную систему
9 Августа 2022 15:00

Турецкие банки внедряют российскую платежную систему

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в субботу, что пять турецких банков начнут использовать российскую электронную платежную систему «Мир», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание Breitbart.

Реджеп Эрдоган заявил, что данная инициатива будет способствовать развитию российской торговли, инвестиций и туризма в Турции.

Переход Турции на систему «Мир» поможет российской стороне обойти системы Mastercard, Visa и SWIFT, которые приостановили свои операции в России.

Financial Times сообщила в воскресенье, что заявление главы Турции было неоднозначно воспринято на Западе, где политики все больше встревожены углублением связей между Путиным и Эрдоганом. Среди европейских политиков растут опасения, что экономические отношения Турции с Россией могут перерасти в полномасштабное уклонение от западных санкций.

Эрдоган сделал заявление после встречи с российским лидером в Сочи. Турецкий президент отметил, что Анкара вскоре начнет оплачивать часть поставок природного газа из России рублями. Также турецкая сторона хотела бы помочь в возобновлении экспорта российского зерна через Черное море. По мнению СМИ, Эрдоган стремится позиционировать Турцию в качестве посредника между НАТО и Россией.


Фото:Turkish Presidency via AP


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