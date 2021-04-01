Турецкая вакцина-кандидат против КВИ может быть готова к концу года

АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - Турецкая вакцина-кандидат против коронавирусной инфекции может быть готова к концу текущего года. Об этом заявил министр промышленности и технологий Мустафа Варанк, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

По словам министра, клинические испытания вакцины начались утром в субботу. «Это сложный процесс, и первая фаза испытаний не может завершиться раньше чем через два месяца», - сказал Варанк.

Глава ведомства подчеркнул, что уже готовы предприятия, которые будут производить турецкие вакцины.

«Если все этапы удастся успешно подытожить, к концу года у нас будет своя вакцина-кандидат с потенциалом в 50 млн доз», - добавил он.

Министр отметил, что будет участвовать во втором этапе вакцинации в качестве добровольца.

Варанк также коснулся процесса разработки назальных вакцин.

«Это вариант вакцины на основе белка, одно из новшеств в мире. Эти вакцины вводятся через нос. Проведены все токсичные тесты, испытания на животных, и другие дополнительные работы. Направлено обращение в Агентство по фармацевтике и медицинскому оборудованию Турции. В случае если будет дан положительный ответ, они смогут начать клинические испытания на людях», - сообщил министр.

Варанк отметил, что назальные вакцины относятся к инновационным, их использование не так широко распространено в мире.

«Однако предварительные результаты разработчиков, лабораторные исследования, испытания на животных дают достаточно хорошие результаты. Надеемся, что и клинические испытания будут успешными», - выразил надежду глава ведомства.

По словам Варанка, Турция получает запросы на помощь в обеспечении вакцинами от различных стран.

«Некоторые просят оказать помощь в поставках вакцин, другие хотят наладить совместное производство. Например некоторые страны предложили совместно организовать третью фазу испытаний. Сотрудничество могло бы помочь сократить длительность процесса, а также придать международную значимость процессу. Кроме того, эти страны получат первенство в вопросе поставок. Есть спрос из-за рубежа», - сказал Варанк.