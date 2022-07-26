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Турецкая мечеть Айя-София в этом году приняла рекордное количество человек
26 Июля 2022 20:36

Турецкая мечеть Айя-София в этом году приняла рекордное количество человек

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – Культовое сооружение в Стамбуле, мечеть Айя-София за второй год после открытия для богослужений мусульман приняла более 6,5 млн посетителей, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно, для местных и иностранных туристов мечеть Айя-София считается наиболее популярной достопримечательностью Турции. В 1985 году историческое место было внесено в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Знаменитая достопримечательность Турции до завоевания Стамбула в 1453 году служила церковью в течении 916 лет. После чего, до 1934 года, считалась мусульманской мечетью, а на протяжении последующих 86-ти лет, до 2020 года, была открыта для людей в качестве музея.

10 июля 2020 года турецким судом было отменено ранее принятое постановление кабинета министров тех лет, согласно которому Айя-София считалась музеем. Зданию было возвращено его прежнее назначение, и уже 24 июля этого же года президент Турции Р. Эрдоган, несмотря на пандемию, с сотнями верующих мусульман совершил молитву внутри мечети.

По словам заместителя муфтия Стамбула Ахмета Актюркоглу, смена статуса здания с музея на мечеть является очень важным событием в истории ислама. Великолепное строение одновременно привлекает огромное количество верующих и туристов, а в период мусульманского праздника Курбан байрам со стороны посетителей зафиксирован особенный интерес.

«Как и многие другие святыни мира, Айя-София востребована посетителями. Она привлекает большое внимание местных и иностранных туристов, в особенности, после того, как ее снова открыли для богослужений. За второй год после открытия мечеть приняла более 6,5 млн людей, а в период долгих выходных в стране Айя-Софию каждый день посещали более 120 тыс. человек. Как оказалось, люди со всех концов света стремятся посетить утреннюю молитву в мечети», – добавил он.


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Автор:
Корреспондент
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