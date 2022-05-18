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    Турецкая компания инвестирует в строительство завода по переработке шкур в Казахстане

    18 Мая 2022, 21:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Турецкая компания направит 27 млн долларов в переработку шкур крупного рогатого скота и строительство завода по производству желатина в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства.

    В ходе недавнего визита министра сельского хозяйства РК Ербола Карашукеева в составе президентской делегации в Турцию был подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и турецкой компанией Iskefe Holding.

    Стороны договорились об инвестировании компанией строительства завода по производству желатина в г. Алматы. Планируемый объем инвестиций составляет 27 млн долларов. Срок реализации проекта - 2022-2023 годы. Ожидаемое число новых рабочих мест - более 100. Предприятие будет запущено в индустриальной зоне. В качестве сырья будут использованы шкуры КРС.

    Строительство завода предполагается начать уже в текущем году и ввести в эксплуатацию в 2023 г. Мощность производства составит 7 тыс. тонн желатина в год.

    В республике функционируют 9 предприятий по первичной переработке кожи. Но перерабатывающие предприятия не могут предложить сельхозтоваропроизводителям конкурентоспособную закупочную цену за необработанные шкуры КРС. В этой связи крупные сельхозтоваропроизводители экспортируют по возможности. Мелкие и личные подсобные хозяйства выбрасывают шкуры на свалку, создавая риск распространения особо опасных болезней животных. Кстати, для переработки 7 тыс. тонн желатина требуется около 38 тыс. тонн шкур.

    Нужно отметить, что в структуру турецкого холдинга входят 7 заводов по переработке шкур, заводы по производству желатина, протеина, гидролизата, жидких аминокислот животного происхождения, а также научно-исследовательский центр и испытательные лаборатории. На сегодня Iskefe Holding является интегрированным турецким производителем в кожевенной отрасли, на долю которого приходится 6% мировых потребностей в говяжьем желатине с рынками сбыта в Европе и Азии.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минсельхоз Экономика Турция
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