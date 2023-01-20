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    Турецкая компания Alarko Holding рассматривает возможность реализации новых инвестпроектов в Казахстане

    20 Января 2023, 12:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел встречу с президентом турецкой компании Alarko Holding Йылдызом Умит Нури, на которой обсуждены перспективы реализации новых инвестпроектов в сферах энергетики, ж/д- и автодорожного строительства, очистки воды, переработки отходов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

    Глава Правительства отметил большую значимость участия Alarko Holding в реализации ряда крупных инфраструктурных проектов в Казахстане. В частности, в настоящее время успешно завершается проект по строительству БАКАД в Алматинской области.

    «Как мне известно, компания готова использовать высвобождающийся квалифицированный ресурс, парк техники и оборудование для реализации других проектов на территории Казахстана. Мы готовы детально обсудить дальнейшие перспективы нашего сотрудничества», — сказал Алихан Смаилов.

    Премьер-Министр добавил, что актуальный инвестиционный пул республики содержит порядка 850 перспективных проектов в различных отраслях экономики.

    Со своей стороны, Йылдыз Умит Нури отметил готовность детально проанализировать данный пул и проработать с Министерством индустрии и инфраструктурного развития окончательный перечень потенциальных проектов.

    По итогам встречи достигнута договоренность продолжить переговоры в ближайшее время.

    Alarko Holding является одной из крупнейших строительных компаний Турции. За 30-летний период работы в Казахстане она реализовала проекты по реконструкции Международного аэропорта в Астане, строительству медно-обогатительного завода, подвесного моста через реку Иртыш и ряда ключевых автодорог республиканского значения.

    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Правительство РК Инвестпроекты Строительство Турция Инвестиции
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