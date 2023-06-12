Турецкая армия уничтожила еще 5 террористов на севере Сирии

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Турецкая армия уничтожила еще пять боевиков YPG (сирийское крыло террористов PKK - прим. «Анадолу») в зоне проведения операции «Щит Евфрата» не севере Сирии. Об этом в понедельник, 12 июня сообщили в Министерстве национальной обороны Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство «Анадолу».

Операция была начала в ответ на обстрел военной базы «Джибрин» и полицейского блокпоста «Онджупынар».

Общее число боевиков, ликвидированных в ответ на обстрел позиций военных, достигло 12.

Действия турецкой армии основываются на признанном праве на самооборону. Удары по террористам продолжаются, отметили в оборонном ведомстве.

Накануне на севере Сирии было нейтрализовано семь террористов, включая двух главарей преступной организации.



