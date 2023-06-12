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    15:13, 12 Июнь 2023 | GMT +6

    Турецкая армия уничтожила еще 5 террористов на севере Сирии

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    АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Турецкая армия уничтожила еще пять боевиков YPG (сирийское крыло террористов PKK - прим. «Анадолу») в зоне проведения операции «Щит Евфрата» не севере Сирии. Об этом в понедельник, 12 июня сообщили в Министерстве национальной обороны Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство «Анадолу».

    Операция была начала в ответ на обстрел военной базы «Джибрин» и полицейского блокпоста «Онджупынар».

    Общее число боевиков, ликвидированных в ответ на обстрел позиций военных, достигло 12.

    Действия турецкой армии основываются на признанном праве на самооборону. Удары по террористам продолжаются, отметили в оборонном ведомстве.

    Накануне на севере Сирии было нейтрализовано семь террористов, включая двух главарей преступной организации.



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