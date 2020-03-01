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Турецкая армия сбила два сирийских самолета в Идлибе и разрушила военный аэродром в Алеппо
ИДЛИБ. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - При попытке атаковать турецкие самолеты сбиты два сирийских самолета SU-24, сообщает в воскресенье Министерство национальной обороны Турции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.
В сообщении также говорится об уничтожении трех установок ПВО, при помощи одной из которых были сбит ударный беспилотник ВС Турции.
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар объявил ранее сегодня о проведении в Идлибской зоне деэскалации операции «Весенний щит».
Глава оборонного ведомства заявил, что операция начата в ответ на авиаудар по позициям турецких военных, унесший 27 февраля жизни 36 военнослужащих в зоне деэскалации.
Глава Минобороны отметил, что Турция не преследует цель вооруженного противостояния с Россией в Сирии.
Кроме того, как сообщает Анадолу, ВС Турции разрушили военный аэродром в районе Нейраб провинции Алеппо. Удар по аэродрому был нанесен в субботу ударными БПЛА и артиллерией ВС Турции.
Фото: aa.com.tr
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