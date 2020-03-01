+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 2 °С
USD 381.10 EUR 420.81
RUB 5.65 CNY 54.57
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Турецкая армия сбила два сирийских самолета в Идлибе и разрушила военный аэродром в Алеппо

1 Марта 2020 23:47
Поделиться:
Турецкая армия сбила два сирийских самолета в Идлибе и разрушила военный аэродром в Алеппо

ИДЛИБ. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - При попытке атаковать турецкие самолеты сбиты два сирийских самолета SU-24, сообщает в воскресенье Министерство национальной обороны Турции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

Новости по теме
Глава Минобороны Турции прибыл на границу с Сирией
На западе Турции произошло сильное землетрясение К границе Турции направляются 200-250 тысяч мигрантов - Реджеп Эрдоган Дискуссии были очень полезны – спецпредставитель Президента РФ о 14-м раунде Астанинского процесса

В сообщении также говорится об уничтожении трех установок ПВО, при помощи одной из которых были сбит ударный беспилотник ВС Турции.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар объявил ранее сегодня о проведении в Идлибской зоне деэскалации операции «Весенний щит».

Глава оборонного ведомства заявил, что операция начата в ответ на авиаудар по позициям турецких военных, унесший 27 февраля жизни 36 военнослужащих в зоне деэскалации.

Глава Минобороны отметил, что Турция не преследует цель вооруженного противостояния с Россией в Сирии.

Кроме того, как сообщает Анадолу, ВС Турции разрушили военный аэродром в районе Нейраб провинции Алеппо. Удар по аэродрому был нанесен в субботу ударными БПЛА и артиллерией ВС Турции.


Фото: aa.com.tr


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Турция, Сирия, Ситуация на Ближнем Востоке,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив