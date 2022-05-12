12 Мая 2022 12:42

Турция заинтересована в разработке казахстанских месторождений нефти

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Турция заинтересована в казахстанской нефти. Об этом сообщил министр энергетики Булат Акчулаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках поездки в Турцию проходила встреча с коллегой в этой стране. Смотрели ход строительства атомной электростанции в Турции, также обговаривали вопросы поставок нефти, пути поставок, участия их компаний в качестве инвесторов. Дело в том, что с 2010 года у нас нет совместных проектов в нефтяной сфере. Данный вопрос также обговаривался», - сказал Булат Акчулаков в кулуарах Правительства.

По его словам, Турция заинтересована не только в поставках нефти, но и в разработке месторождений.

«Помимо Каспийского трубопроводного консорциума, Транснефти, железнодорожных отгрузок, альтернативными маршрутами может быть морская транспортировка. Организация альтернативных вариантов транспортировки нефти потребует несколько лет. Сейчас Турция потребляет порядка 1 млн баррелей нефти в сутки», - отметил министр.

«Естественно, они заинтересованы в поставках в том числе и казахстанской нефти, пытаются диверсифицировать свой импорт. Мы исходим из того, какие у нас есть возможности. Сегодня они уже берут казахстанскую нефть», - добавил глава Минэнерго.



