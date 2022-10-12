Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Интеграция и партнерство
Турция является одним из самых близких и надежных партнеров Казахстана – Президент РК
12 Октября 2022, 17:24

Турция является одним из самых близких и надежных партнеров Казахстана – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мы придаем особое значение государственному визиту Главы Турецкой Республики в Казахстан. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодняшний визит приурочен к 30-летию дипломатических отношений. Это имеет огромное символическое значение. В этот период между двумя странами установился тесный политический диалог, братские отношения, основанные на взаимном уважении и доверии. Надеемся, что этот визит высокого гостя также укрепит двустороннее сотрудничество, а также будет плодотворным и успешным. Сегодняшние переговоры, безусловно, укрепят казахстанско-турецкие связи», - сказал Касым-Жомарт Токаев на 4-м заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.

Президент РК подчеркнул, что Турция является одним из самых близких и надежных партнеров Казахстана.

«Наши страны имеют общие родословную, язык и духовные ценности. Прошел почти век с тех пор, как турецкое государство выбрало республиканский путь развития. В этой связи сердечно поздравляю Вас и братский турецкий народ с достижением исторического рубежа. Ваша страна шагает к этому рубежу с большими достижениями. Сегодня Турция добилась огромных успехов на пути политического и социально-экономического развития. Придерживается активной и настойчивой политики по региональным и глобальным вопросам. Благодаря этому в мировой политике Турция остается государством с высоким авторитетом. Реджеп-бей, желаю Вашей стране достичь больших высот! Уверен, что Вы внесете большой вклад в расширение сотрудничества между двумя государствами», - заключил Глава государства.


Новости по теме
Глава государства принял вновь назначенных послов Казахстана
Программа политической модернизации, инициированная Президентом, получила окончательное правовое оформление - Госсоветник РК
Теперь акимов районов и городов областного значения в Казахстане будут выбирать
Читайте также
Глава государства принял вновь назначенных послов Казахстана
Теперь акимов районов и городов областного значения в Казахстане будут выбирать
Отныне будут строго соблюдаться принципы справедливости, прозрачности и солидарности - Президент РК
Президент Казахстана публично подписал шесть законов
Мероприятие в честь 13-й годовщины создания Организации тюркских государств состоялось в Вашингтоне
Президент РК поручил усилить работу по внедрению новых форматов торговли
Крупные активы «Самрук-Казына» в скором времени станут публичными - Президент
Инфляция в Казахстане имеет иностранное происхождение - Касым-Жомарт Токаев
Новости партнеров
Популярное
1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира

Лента новостей

Тенденции
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Архив