12 Октября 2022, 17:24

Турция является одним из самых близких и надежных партнеров Казахстана – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мы придаем особое значение государственному визиту Главы Турецкой Республики в Казахстан. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодняшний визит приурочен к 30-летию дипломатических отношений. Это имеет огромное символическое значение. В этот период между двумя странами установился тесный политический диалог, братские отношения, основанные на взаимном уважении и доверии. Надеемся, что этот визит высокого гостя также укрепит двустороннее сотрудничество, а также будет плодотворным и успешным. Сегодняшние переговоры, безусловно, укрепят казахстанско-турецкие связи», - сказал Касым-Жомарт Токаев на 4-м заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.

Президент РК подчеркнул, что Турция является одним из самых близких и надежных партнеров Казахстана.

«Наши страны имеют общие родословную, язык и духовные ценности. Прошел почти век с тех пор, как турецкое государство выбрало республиканский путь развития. В этой связи сердечно поздравляю Вас и братский турецкий народ с достижением исторического рубежа. Ваша страна шагает к этому рубежу с большими достижениями. Сегодня Турция добилась огромных успехов на пути политического и социально-экономического развития. Придерживается активной и настойчивой политики по региональным и глобальным вопросам. Благодаря этому в мировой политике Турция остается государством с высоким авторитетом. Реджеп-бей, желаю Вашей стране достичь больших высот! Уверен, что Вы внесете большой вклад в расширение сотрудничества между двумя государствами», - заключил Глава государства.