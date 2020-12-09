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Турция вошла в топ-10 стран, принимающих наибольшее число иностранных студентов

Автор:  
Серикбол Кошмаганбетов
9 Декабря 2020, 21:12
Турция вошла в топ-10 стран, принимающих наибольшее число иностранных студентов

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - По данным ЮНЕСКО, Турция стала одной из стран, принявших наибольшее количество иностранных студентов в мире, что позволило ей занять 10-е место в общем рейтинге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на TRT.

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) опубликовала данные о странах, принимающих наибольшее число иностранных студентов в мире, согласно которым Турция заняла 10-е место, приняв у себя 125 138 студентов в 2018 году.

Согласно данным, США возглавили список, приняв 987 314 из 5 571 402 иностранных студентов в мире, обучающихся в высших учебных заведениях. За Америкой последовала Великобритания с 452 079 студентами, а Австралия заняла третье место с 444 514 учащимися.

Председатель Совета по высшему образованию Турции (YOK) профессор Йекта Сарадж в своем заявлении сообщил, что стремительный рост числа студентов, стекающихся в Турцию для получения высшего образования, стал результатом политики республики по интернационализации образования страны. По его словам, предлагая иностранным студентам различные курсы и возможности, Турция стала одним из ключевых мест для получения высшего образования на мировой арене.

«Мы верим, что Турция поднимется на более высокие места в первой десятке стран, потому что количество иностранных студентов в нашей стране, которое в 2019 году составляло 154 505 человек, на сегодняшний день превысило 200 тысяч», - отметил Й. Сарадж.

Несмотря на пандемию коронавируса, Турция намерена принять не менее 220 тысяч иностранных студентов в ближайшие месяцы с помощью виртуальных выставок и других маркетинговых мероприятий.

В общей сложности 207 университетов по всей стране предлагают около 60 тысяч различных программ для иностранных студентов, приезжающих в Турцию на собственные средства или в рамках стипендий.

К 2023 году Турция планирует принять более четверти миллиона иностранных студентов.

Как сообщает TRT, программы стипендий Турции не только предлагают финансовую помощь иностранным студентам, но и предоставляют им стипендии, чтобы помочь освоиться в университетских программах. Поддержка создает позитивную атмосферу в кампусе, поскольку иностранные студенты получают выгоду от социальной, культурной и академической деятельности образовательных учреждений страны.


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