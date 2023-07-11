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Турция согласилась поддержать вступление Швеции в НАТО

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
11 Июля 2023, 08:38
Турция согласилась поддержать вступление Швеции в НАТО Фото: Anadolu Agency

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Турция согласилась поддержать членство Швеции в НАТО. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в Вильнюсе, где проходит саммит НАТО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по словам Столтенбега, согласился как можно скорее направить в парламент протокол о вступлении Швеции в НАТО.

В течение года Анкара блокировала вступление Швеции в НАТО, а в понедельник Эрдоган заявил, что не даст на него добро, пока Брюссель не разморозит переговоры о приеме Турции в ЕС.

В распространенном заявлении президента США говорится, что Джо Байден приветствует согласие президента Турции Тайипа Эрдогана снять вето на прием Швеции в НАТО. Глава Европейского Совета Шарль Мишель прокомментировал новость в Твиттере словами «хорошие новости из Вильнюса».


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