14 Октября 2022, 19:03

Турция со следующего года введет нестандартный налог для туристов

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – С 1 января 2023 года в Турции вступает в силу закон об определенном сборе со всех услуг, осуществляемых на территории отелей вместе с проживанием. Информацию об этом официально подтвердили в министерстве финансов страны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно законопроекту, налог в размере 2 % будет взиматься со всех услуг, в том числе проживание, реализуемых на территории отелей, курортных комплексов, апарт-отелей, гостевых домов и так далее. В то же время ставка данного налога может варьироваться на усмотрение местных исполнительных органов конкретных регионов.

Вместе с тем, с момента внесения его на рассмотрение в парламент страны законопроект вызывает неоднозначные вопросы у представителей туристического бизнеса. К примеру, в законопроекте указывается, что сбор должны оплачивать туристы в момент заселения, однако до конца не понятно, как поступать при заселении иностранных граждан, которые прибывают в Турцию в рамках пакетных туров.

Специалисты утверждают, что если отели, работающие с зарубежными туроператорами, не включают в свои договоры пункт о том, что с туриста взимается сбор в размере 2 %, то им, скорее всего, придется оплачивать сбор в казну самостоятельно. Сами туристы вряд ли станут платить деньги, если это четко не оговорено при реализации турпродукта. Однако последнее маловероятно, так как пакетный тур предполагает включение максимума возможных расходов.

Участники данного рынка допускают, что самым простым вариантом станет включение ставки сбора в первоначальные прайсы. С учетом десяти процентного среднегодового увеличения цен на отели дополнительные 2 % незначительно повлияют на конечную стоимость туров.

Турция приняла решение о введении «налога на проживание» еще в 2019 году. С тех пор вступление закона в силу неоднократно переносилось, в том числе из-за пандемии коронавируса и ощутимого спада в сфере туризма. Турецкая экономика в данное время претерпевает ощутимую рецессию, где туризм является одним из основных доходных секторов. В текущем году, несмотря на ситуацию между Россией и Украиной, турпоток в стране продемонстрировал хорошие темпы восстановления, что также стало поводом для введения новых сборов с иностранных туристов.

Фото: dzen.ru