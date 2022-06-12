Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Турция снизит квоту для проживания иностранцев
12 Июня 2022 17:39

Турция снизит квоту для проживания иностранцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уже с 1 июля доля нерезидентов в каждом из жилых районов республики не должна будет превышать 20 %. При этом около 1200 регионов будут доступны к проживанию только гражданам Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

В правительстве считают, такая мера поможет контролировать количество мигрантов в стране.

Сейчас власти обеспокоены растущим числом сирийских беженцев. Всего в Турции зарегистрировано почти 1,5 млн иностранцев, имеющих вид на жительство в этой стране. Приток людей также усилился в связи с ситуацией в Украине.

«За последние шесть лет мы предотвратили въезд более чем 2,5 млн нелегальных мигрантов и поймали более 1 млн нарушителей внутри страны. В последнее время многие сирийцы начали приезжать сюда из Дамаска. Пока мы размещаем их во временных лагерях», - сказал министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.


Читайте также
Число связанных с ночным баром в Пекине случаев заражения КВИ достигло 115
Тесты на коронавирус отменили для въезда в США
Пилоты «Brussels Airlines» объявили о намерении провести забастовку
Узбекистанцам компенсируют затраты на установку возобновляемых источников энергии
Гран-при Азербайджана «Формулы-1» стартовал в Баку
Власти Пекина снова вводят ковидные ограничения
Аргентина подтвердила первый случай передачи оспы обезьян внутри страны
Полиция афганской провинции Балх набирает 1800 женщин-офицеров

Лента новостей

Архив