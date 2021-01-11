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Турция приветствует результаты выборов в Казахстане

Редактор:  
Гульмира Байзакова
11 Января 2021, 08:36
Турция приветствует результаты выборов в Казахстане

АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - МИД Турции приветствовал «мирные и спокойные» выборы в парламент и местные представительные органы Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

«Мы рады, что состоявшиеся сегодня выборы в нижнюю палату парламента (Мажилис) и местные представительные органы (маслихаты) прошли мирно и спокойно по всей стране», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

«В Анкаре желают, чтобы результаты выборов были благоприятными для братского и дружественного народа Казахстана», - говорится в заявлении.

В МИД выразили уверенность, что «стратегическое сотрудничество Турции с Казахстаном, который в этом году отмечает 30-летие своей независимости, получит дальнейшее развитие в предстоящий период».


Турция   Выборы-2021  
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