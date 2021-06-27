Турция приступила к строительству канала «Стамбул» в обход Босфора

АНКАРА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Турция приступила к реализации проекта нового судоходного канала «Стамбул» между Мраморным и Черным морями в обход Босфора. О начале строительства в субботу объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии в Стамбуле. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА ТАСС.

Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган: «Канал «Стамбул» – это новая страница в развитии Турции, новый шаг в дальнейшем укреплении нашего государства. По Босфору сейчас идет очень интенсивный трафик, один из самых напряженных в мире. Каждый проход большого судна по проливу несет серьезные риски аварий для города. Этот мост - первый шаг в реализации проекта канала».

На реализацию проекта канала понадобится порядка $15 млрд, закончить строительство планируетс в течение шести лет. Канал сможет принимать нефтегазовозы длиной до 275 м и контейнеровозы длиной до 300 м.

«Канал сократит время ожидания на проход между морями. Сейчас суда ждут очереди до 15 ч. Крупным судам тяжело идти по Босфору, избегая аварий. Канал это позволит, он в 12 раз безопаснее», – сказал Эрдоган. Он также отметил, что в конвенции Монтрё нет ряда требований по безопасности, что повышает риски катастроф при навигации на Босфоре.

Бывший министр транспорта и экс-премьер Бинали Йылдырым, при котором разрабатывался проект канала, заявил, что «данный проект не противоречит конвенции Монтрё, а только укрепляет суверенитет Турции, повышает ее международный вес и укрепляет безопасность грузоперевозок».

Проект канала «Стамбул» был анонсирован Эрдоганом в 2011 году. Канал длиной 45 км, шириной 275 и глубиной 20 м призван стать новой судоходной артерией в западной части Стамбула, соединяющей Черное и Мраморное моря. Он разделит европейскую часть страны на две.

Предполагается, что канал сможет пропускать около 160–180 судов в день, включая танкеры с чистой грузоподъемностью до 300 тыс. тонн. На сегодняшний день через сложный для навигации пролив Босфор проходит 43 тыс. судов в год. По оценкам ряда специалистов, в Турции в ближайшие 10-15 лет поток судов через Босфор может превысить 70 тыс. в год.

Приблизительная стоимость проекта, по официальным оценкам, порядка $15 млрд. Окончание работ запланировано на 2027 год. В декабре 2019 года президент Турции заявил, что морское сообщение через канал не будет подпадать под действие конвенции Монтрё о статусе проливов.